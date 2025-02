Skandalingoje byloje – nauji akibrokštai: kaltinamajam išžaginimu išaugo sparnai

Kaip jau rašyta, A. Žukovas turi pagalbininkų tarp Kauno teisininkų. Prieš tai sulaukęs bylą nagrinėjančio teisėjo pagalbos dvikovoje su žiniasklaida, šiandien jis paskutiniu momentu spėjo pagauti ir savo advokato į teismo narvą jam sviestą gelbėjimosi ratą.

Spąstai miesto centre

Kaip jau rašyta, 37-erių A. Žukovas, anot teisėsaugininkų, prisistatęs jiems su statybomis susijusios bendrovės savininku ir vadovu, kaltinamas trečią dešimtį bebaigiančios kaunietės išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu. Jis buvo sulaikytas tik po beveik mėnesį trukusių intensyvių paieškų pernykštės gegužės 23-iosios ryte savo namuose Kaune – Žaliakalnyje, nors yra deklaravęs gyvenamąją vietą Jonavos rajono Kulvos seniūnijoje.

Nusikaltimai, kuriais kaltinamas A. Žukovas, buvo įvykdyti Savanorių prospekto kalno, ant kurio užkopus buvo jo namai, papėdėje vėlų pernykštės balandžio 28-osios vakarą. Kaltinamajame akte jų padarymo laikas yra nurodytas minučių tikslumu, kas leidžia daryti prielaidą, kad atskleidžiant šiuos nusikaltimus naudotasi vaizdo kamerų, įamžinusių A. Žukovą ties išpuolio vieta, įrašais. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apleistas sklypas, į kurį jis kaltinamas nusitempęs savo auką, yra Kauno choralinės sinagogos prieigose.

A. Žukovas kaltinamas, kad per tas trylika kaltinamajame akte nurodytų minučių, priėjęs prie šaligatviu ėjusios minėtos moters iš nugaros, ją užkalbino ir, suėmęs už striukės, nusitempė į šalia esantį medžiais aupaugusį sklypą, kur seksualiai išprievartavo bei išžagino.

Minėtas beveik pačiame Kauno centre esantis sklypas, remiantis portalo kauno.diena lt fotografo ne per seniausiai darytomis nuotraukomis, yra apleistas bei gali tapti tokiais pačiais spąstais ir kitoms praeivėms.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Buvo pergudrautas

A. Žukovas, iš pradžių pripažinęs savo kaltę iš dalies, prieš perduodant bylą teismui jau atsisakė duoti parodymus.

Šį nusikaltimą tyrę Kauno teisėsaugininkai elgėsi atvirkščiai: iš pradžių buvo linkę jį nutylėti, prabildami tik sulaikę įtariamąjį. Apie šį brutalų išpuolį nebuvo viešai skelbiama, bandant apgauti nusikaltėlį, kad nukentėjusioji nesikreipė į policiją. Ir nors nusikaltimo tyrimas buvo komplikuotas dėl nuošalesnės vietos ir liudininkų nebuvimo, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams pavyko įtariamąjį pergudrauti.

Skyrus A. Žukovui stacionarinę psichiatrinę ekspertizę Utenos teismo ekspertiniame skyriuje, šio specialistai konstatavo, kad jis – pakaltinamas, t.y., darydamas minėtus nusikaltimus, suprato savo veiksmus bei galėjo juos valdyti, kaip supranta ir šiuo metu, kai atėjo laikas už juos atsakyti.

Skirti A. Žukovui minėtą ekspertizę buvo nuspręsta po tokios pačios ambulatorinės ekspertizės, kurią atlikęs teismo psichiatras negalėjo atsakyti į klausimą, ar įtariamasis seksualiniu išpuoliu gali atsakyti už savo veiksmus.

Biografija – iškalbinga

Išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu kaltinamas A. Žukovas – jau teistas. Prieš 13 metų. Tačiau ne už seksualinius nusikaltimus.

Remiantis Baudžiamojo kodekso straipsniais, nurodytais prie A. Žukovo teistumų, už turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu ir išpuolį prieš valstybės tarnautoją, susijusį su šio pareigomis, panaudojant fizinį smurtą, 2012-ųjų kovą jam buvo skirtas vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimas, atidedant šio vykdymą dvejiems metams. O dar po kelių mėnesių A. Žukovas išgirdo nuosprendį ir už vagystę bei aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo pažeidimą. Už tai jam buvo skirta 800 eurų bauda.

Dar vienas ikiteisminis tyrimas A. Žukovo atžvilgiu buvo pradėtas 2020-ųjų rugpjūtį dėl smurto artimoje aplinkoje. Tačiau jis buvo nutrauktas susitaikius su nukentėjusiu asmeniu.

Už abu seksualinius nusikaltimus, kuriais A. Žukovas kaltinamas dabar, gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Aleksandras Žukovas/Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Liko neatsakytų klausimų

Ar A. Žukovas įvykdė jam inkriminuojamus naujus nusikaltimus blaivus, nustatyti nepavyko. Nors ir buvo įtarimų dėl galimo jo girtumo, sulaikius A. Žukovą už mėnesio, jis tai neigė.

Kreipųsis tada į teismą dėl A. Žukovo suėmimo, jis prašė to nedaryti, nes esą neketina, jeigu bus skirta švelnesnė kardomoji priemonė, bėgti bei vėl slėptis nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, daryti poveikį nukentėjusiajai ar naujus nusikaltimus, kaip argumentavo, prašydama jį suimti, prokurorė.

Kauno apylinkės teismas tada prokurorės prašymą tenkino – A. Žukovas yra suimtas jau beveik devynis mėnesius.

Nukentėjusioji, perduodant bylą teismui, jokio ieškinio jam dar nebuvo pareiškusi. Tačiau teigė, kad ketina tai padaryti iki bylos atvertimo teisme.

Ar teisėjas neišsidavė?

Šis teismo procesas, saugant nukentėjusiosios, bet ne kaltinamojo seksualiniais nusikaltimais prieš ją privatumą, – neviešas.

Tačiau A. Žukovo bylą nagrinėjantis teisėjas Alvydas Rimkevičius, kaip paaiškėjo susirinkus į pirmąjį šios bylos posėdį sausio viduryje, linkęs dangstytis uždaru teismo procesu ir gindamas kaltinamojo išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu privatumą. Tada jis atėjo A. Žukovui, kuris, vedamas konvojaus pareigūnų į teismo salę, dengė veidą nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų kaltinamuoju aktu, į pagalbą, neleisdamas portalo kauno.diena.lt fotografui pabandyti įamžinti jo veidą, kai teismo salės narve jam bus nuimami antrankiai. Nors tai dar nebuvo padaryta, teisėjas A. Rimkevičius pareiškė, kad posėdis jau prasidėjo, neleisdamas fotografui užeiti į teismo salę. Ir kas gali paneigti, ar neatimdamas tokiu būdu galimybės iš kitų galimų A. Žukovo aukų, dėl kurių šis ir nenorėjo rodyti veido, jį atpažinti.

Visa tai vyko naujos šio teisiamojo akistatos su nukentėjusiaja, kuri akivaizdžiai dėl to jaudinosi, fone. Tačiau norėtųsi kartu su ja viltis, kad toks teisėjo A. Rimkevičiaus advokatavimas kaltinamajam išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu neatsispindės ir šios bylos nuosprendyje.

Pasiaukojimas už pinigus

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, ši didelį atgarsį sukėlusi byla buvo pradėta nagrinėti jau pirmajame posėdyje. Tačiau tada A. Žukovas po kaltinamojo akto pagarsinimo pareiškė, kad duos parodymus tik po visų šio teismo proceso dalyvių apklausų, t.y. laikėsi tradicinės nusikalstamo pasaulio atstovų taktikos. O į klausimą, ar pripažįsta jam pareikštą kaltinimą, aiškiai neatsakė.

Esant tokioms aplinkybėms pirmajame šios bylos posėdyje apklausta tik nukentėjusioji, pareiškusi kaltinamajam jos išžaginimu ir seksualiniu prievartavimu penkiaženklį ieškinį dėl patirtos turtinės bei neturtinės žalos.

Į vasario 12-ąją suplanuotą antrąjį šios bylos posėdį konvojaus pareigūnai atvežė A. Žukovą, vėluodami gerą pusvalandį. Kodėl, neaišku. Ir šį kartą, vedamas konvojaus pareigūnų teismo koridoriumi į posėdžių salę, jis aklinai dengė veidą kaltinamuoju aktu.

Tačiau šį kartą teisėjo A. Rimkevičiaus dar posėdžių salėje nebuvo, todėl portalo kauno.diena.lt fotografas ir vėl pabandė įamžinti joje kaltinamąjį išžaginimu bei seksualiniu prievartavimu konvojaus pareigūnams nuimant jam teismo narve antrankius. Tik šį kartą pagalbos skydu A. Žukovui tapo jo advoaktas Linas Mažonas, paskutinę akimirką spėjęs sušukti, kad jo ginamasis užsidengtų veidą.

Na, o po to prasidėjo ne tik paties A. Žukovo, bet ir jo advokato replikos, kad tai – uždaras teismo posėdis, per kurį fotografuoti negalima. Nors daugiau niekas iš šio proceso dalyvių jokių pastabų portalo kauno.diena.lt fotografui neturėjo, nes dar neatėjus teisėjui ir nepaskelbus, kad posėdis prasideda, tai tebuvo vieša vieta, ties įėjimu į kurią buvo skelbiama ir A. Žukovo pavardė, ir Baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos jam pareikštas kaltinimas.

Šiandien A. Žukovo teismo procese prasidėjo liudytojų, kurių šioje byloje – penki, apklausos. Jas planuojama tęsti ir kitą posėdį, kuris numatytas jau kovą.

Kažkas klaidina?

A. Žukovo įsivaizduojamą privatumą šios bylos kontekste, bandant pasinaudoti nukentėjusiosios teisėmis, įrodė ir jo kontrataka, surengta tarp pirmojo ir antrojo šios bylos posėdžio prieš portalą kauno.diena.lt. Šis vasario 10-ąją gavo A. Žukovo pretenziją, kurioje kaltinamasis išžaginimimu ir seksualiniu prievartavimu piktinosi dėl to, kad informuojant visuomenę apie nusikaltimus, kuriais jis kaltinamas, be jo sutikimo buvo atskleisti jo vardas, pavardė ir teistumai, dėl ko jis esą jau kreipėsi į policiją. Anot A. Žukovo, šią klaidą reikia nedelsiant ištaisyti ištrinant minėtą straipsnį. Be to, jis norėjo, kad būtų užtikrinti, jog nebus apie jį rašoma ir ateityje.

Aleksandras Žukovas/Edgaro Cickevičiaus nuotr.

A. Žukovo, kuris, kaip jau užsiminta, tebelaikomas už grotų, nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriuo galima susisiekti su juo dėl šio klausimo sprendimo, buvo išsiųstas atsakymas, kad įstatymai nenumato draudimo skelbti įtariamųjų ir kaltinamųjų pavardes visuomenės informavimo tikslais, nes, anot Lietuvos Konstitucinio Teismo, asmuo, darantis nusikalstamas veikas, neturi ir negali tikėtis privatumo. Pacituota ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, kad demokratinėje visuomenėje spauda atlieka labai svarbų vaidmenį kovojant su nusikalstamumu, todėl spaudos galimybių rašyti apie nusikaltimus darančių asmenų veiklą, vertinti jų elgesį, ne tik teisės, bet ir moralės požiūriu, ribojimas prieštarautų viešam interesui ir keltų pavojų demokratinėms vertybėms, nes visuomenė prarastų labai svarbų ginklą kovojant su asmenimis, kurių veikla kelia pavojų tiek visuomenei, tiek ir pačiai demokratinei santvarkai.