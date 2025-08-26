 Smarki avarija Kaune: viskas baigėsi dar palyginus laimingai

2025-08-26 14:39 kauno.diena.lt inf.

Antradienio popietę Kaune – smarkus dviejų automobilių susidūrimas. Vienas jų liko gulėti ratais į viršų.

Kaip portalą kauno.diena.lt informavo Kauno policijos atstovai, pranešimas apie avariją Varnių ir Panerių gatvių sankryžoje gautas rugpjūčio 26 d. apie 13.20 val.

Į nelaimės vietą nedelsiant atvyko pareigūnai, medikai ir ugniagesiai.

Anot policijos atstovų, automobilis „Dacia“, vairuojamas 1968 metais gimusio vyro, susidūrė su automobiliu „Volkswagen“, kurį vairavo 1956 metais gimęs vyras. 

Smūgio, panašu, būta stipraus – automobilis „Dacia“ vertėsi ant stogo. „Volkswagen“ po susidūrimo taip pat gerokai apgadintas.

Pirminiais policijos duomenimis, per avariją žmonės nenukentėjo. 

Abu vairuotojai – blaivūs, jie užpildė eismo įvykio deklaraciją.

