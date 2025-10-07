Siaubinga avarija kelyje A1: aiškėja tragiškos 20-mečio iš pakaunės žūties aplinkybės

Patikslintais duomenimis, apie šį tragiškai pasibaigusį eismo įvykį Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 23.45 val. Skambino rusakalbis vairuotojas, pirminiais duomenimis, važiavęs priešinga eismo juosta. Jis teigė pamatęs, kas atsitiko, jau pro galinį vaizdo veidrodėlį. Ir apsisukęs grįžo į įvykio vietą, kurioje ant važiuojamosios kelio dalies liko gulėti automobilio ratas, ne per toliausiai jo – ir nuo smūgio iškritęs variklis, o pats automobilis buvo nulėkęs į apaugusį pakelės griovį.
Skambinusysis teigė, kad niekas iš šio apvirtusio automobilio neišlipa. Neatsiliepia ir šaukiamas.
23.53 val. sulaukta dar vieno pranešimo apie šį eismo įvykį. Skambino Vilniaus kryptimi, kaip ir nuo kelio nulėkęs „Škoda Superb“, važiavusio vilkiko vairuotojas, kuris užvažiavęs ant važiuojamojoje kelio dalyje likusio išlūžusio „Škodos“ rato, prakirto radiatorių.
Pirmieji ugniagesiai gelbėtojai iš Rumšiškių ugniagesių komandos į įvyko vietą atvyko 23.57 val. Ir pranešė ties Rumšiškių viaduku aptikę nuo kelio į laukus nuvažiavusį ir ratais į viršų gulintį stipriai sumaitotą automobilį su išsiskleidusiomis oro pagalvėmis, kuris buvo tuščias.
Pradėjus žvalgybą ieškant vairuotojo ir galimų jo keleivių, netrukus pasirodė ir policija. Paieškos kartu su pareigūnais tęstos ugniagesių gelbėtojų autocisternai apšvietus aukštą pakelės žolę.
Žuvusio jaunuolio kūnas, nusviestas maždaug 100 metrų nuo automobilio, aptiktas 0.16 val. Policija nustatė, kad tai – „Škoda Superb“ savininkas.
Galimų kitų šio automobilio keleivių paieškos tęstos iki 1.30 val., kol konstatuota, kad, panašu, jog žuvusysis važiavo vienas.
Anot Kauno policijos, žuvęs 20-metis buvo deklaravęs gyvenamąją vietą Kauno rajone – Babtų seniūnijoje.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad tragiškai žuvęs R. D., kuriam balandį sukako tik 20 metų, gyveno su tėvais Panevėžiuke. Tragedijos sukrėsti šio kaimo gyventojai portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad 20-metis turėjo merginą, kuri studijuoja Vilniuje. Ir dažnai pas ją važiuodavo. Panašu, kad taip buvo ir šį kartą. Jis pats, anot pašnekovų, buvo dirbantis. „Tai buvo labai geras tėvams bei kaimynams vaikinas, niekada neatsisakydavęs padėti ir neturėjęs jokių žalingų įpročių“, – linkę prisiminti pažinojusieji velionį.
