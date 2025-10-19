 Savaitgalio naktis – kaip iš kriminalinio filmo: Kaune ir Šalčininkų rajone peiliu sužaloti vyrai

2025-10-19 09:42
ELTOS inf.

Kaune ir Šalčininkų rajone šeštadienį ir penktadienį kilus konfliktams policija fiksavo sužalojimus peiliu.

Savaitgalio naktis – kaip iš kriminalinio filmo: Kaune ir Šalčininkų rajone peiliu sužaloti vyrai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Kaip skelbia Policijos departamentas, penktadienį apie 1.30 val. Kaune, Jotvingių gatvėje, daugiabučio namo kieme, kilus konfliktui, nenustatytas vyras galimai peiliu sužalojo vyrą (gimęs 2002 metais), kuris paguldytas į ligoninę.

Tuo metu šeštadienį apie 23.27 val. Šalčininkų rajone, Jašiūnų miestelyje, namuose, konflikto metu, moteris (gimusi 1983 metais) peiliu sužalojo neblaivų (1.75 prom.) vyrą (gimusį 1984 metais), kuris pristatytas į ligoninę. Moteris uždaryta į areštinę.

Abu įvykiai tiriami.

Šiame straipsnyje:
peilis
sužalojo peiliu
policija
konfliktas

