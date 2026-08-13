Saulės užtemimas Dainavos parke: mažamečių bandymai smurto fone kviesti policiją baigėsi skirtingai

Kaip jau rašyta, policijos suvestinės praneša apie du ten nutikusius įvykius, kurių tyrimo ėmėsi pareigūnai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nors abu jie įvyko tame pačiame parke ir beveik tuo pačiu laiku, konfliktavo skirtingos kompanijos.
Pranešimais apie šiuos įvykius pradedamos ne tik praėjusios paros Kauno apskrities policijos suvestinės, bet ir Policijos departmento suvestinės apie išskirtiniausius trečiadienio kriminalus šalyje. Ir tai atsakymas tiems, kurie linkę teigti, kad nieko išskirtinio tą vakarą minėtame parke neįvyko, o nepilnamečiai mušasi nuo neatmenamų laikų.
Žinoma, tai, kad vienu atveju dešimtmetis grasino peiliu, o vėliau ir sužalojo juo devynmetį, negali nešokiruoti.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad vyresnis iš minėtų mažamečių buvo ginkluotas sulenkiamu peiliu, kurį į įvykio vietą atvykusiems pareigūnams rasti pavyko, nors juo dešimtmetis ir bandė atsikratyti. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jis rastas tame pačiame parke – ant žolės. O apie tai, kad grupė jaunuolių užpuolė jo draugą, 20.09 val. Bendrojo pagalbos centro telefonu pranešė nukentėjusio devynmečio draugas, kuriam, panašu, kad pavyko nuo užpuolikų pabėgti.
Laimė, devynmečio sužalojimas – nepavojingas. Pirminiais duomenimis, tai – paviršinis plaštakos sužalojimas, galimai patirtas ginantis. Tačiau, nukentėjęs devynmetis, dėl viso pikto, apžiūrėtas į įvykio vietą atvykusių greitosios medikų.
Kiek asmenų dalyvavo jo sužalojimu pasibaigusiame konflikte ir, kokio jie amžiaus, Kauno policijos atstovė patikslinti negalėjo, tačiau buvo linkusi daryti prielaidą, kad jie – taip pat nepilnamečiai. Be to, ji teigė, kad į visus klausimus bus bandoma atsakyti, pradėjus dėl šio įvykio aplinkybių patikslinimą, surinkus jo vietoje medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą. O Lietuvoje už šį nusiklatimą, kaip ir už daugumą kitų, išskyrus vienuolika išimčių, atsakoma nuo šešiolikos metų.
Dėl kito incidento, įvykusio šiame parke beveik tuo pačiu metu, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Apie jį nukentėjusio vienuolikmečio mama pranešė policijai 21.23 val. Remiantis policijos suvestinėmis, ji teigė, kad apie 19.50 val. šiame parke jos sūnų sumušė nepažįstama mergina.
Yra pagrindo įtarti, kad mažamečio mama kreipėsi su tokiu pareiškimu į policiją, jau iškviesta jos pareigūnų į parką, nes, anot policijos atstovės, visi keturi nepilnamečiai, apie kuriuos kalbama pranešimuose apie minėtus incidentus, buvo pareigūnų perduoti į parką iškviestiems jų tėvams ar globėjams.
Minėta, anot vienuolikmečio mamos, mergina, smurtavusi prieš jos sūnų, taip pat nustatyta. Paaiškėjo, kad ji – gerai policijos pareigūnams žinoma septyniolikmetė Dainavos mikrorajono gyventoja. O žinoma ji pareigūnams taip pat dar nuo to amžiaus, kai negalėjo atsakyti už savo dalyvavimus muštynėse, į kurias ne kartą buvo įsivėlusi.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, konfliktavo ši septyniolikmetė Dainavos parke su kažkuo ir trečiadienio vakare. Ir vėliau nuo jos nukentėjęs vienuolikmetis reiškė dėl to nepasitenkinimą, grasindamas iškviesti policiją. Tačiau, pirminiais duomenimis, tai jis pasakė tik savo draugui, o šis netrukus tai pagarsino. Išgirdus minėtą grasinimą, septyniolikmetė nesusivaldė ir trenkė policiją kviesti ketinusiam vienuolikmečiui į veidą, apie ką, atvykus pareigūnams, bylojo raudona ir patinusi jo ausis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)