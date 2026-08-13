 Incidentas Kauno parke: 10-metis sužalojo 9-metį

Incidentas Kauno parke: 10-metis sužalojo 9-metį (Papildyta)

ieškoma ir dar viena smurtavusi mergina
2026-08-13 07:26
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Parke Kaune vienas 10-metis vaikas, kaip įtariama, sužalojo kitą mažametį.

<span>Incidentas Kauno parke: 10-metis sužalojo 9-metį</span>
Incidentas Kauno parke: 10-metis sužalojo 9-metį / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko trečiadienio vakarą, apie 20 val., V. Krėvės prospekte.

Parke, kilus konfliktui, mažametis (gim. 2016 m.) grasino bei sužalojo mažametį (gim. 2017 m.).

9 metų nukentėjusysis medicinos pagalbos atsisakė.

Abu mažamečiai įvykio vietoje perduoti tėvams.

Surinkta medžiaga dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Įtarimai vaikui tikriausiai nebus pateikti, nes Lietuvoje baudžiamojon atsakomybėn asmuo gali būti traukiamas nuo 14 metų ir tik už tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui, nužudymą.

Tai ne vienintelis įvykis tądien, kai pranešta apie mažamečių konfliktus. Anot policijos, moteris Kauno policijai pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 19.50 val., parke nepažįstama mergina sumušė jos 2014 metais gimusį sūnų. Merginos tapatybė nustatinėjama. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo.

Šiame straipsnyje:
mažamečiai
konfliktas
sužalojimai

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Komentarai

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Komentarai

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taigi, vaikų "teisių" prievaizdai vakarais šalyje galėtų pradėti budėjimus ir surankioti tokius benamius valkataujančius vaikučius, tai nors matysime, kad "vaikų teisių tarnyba" iš tiesų dirba su rezultatais. Šiuo metu, jų darbas, tai kabinėtis prie negalinčių apsiginti šeimų. Nevaldomi, nužmogėję paaugliai - vaikų teisių globos rezultatas, juk tėvai jokių teisių savo vaikams neturi. Pasekmės lenda ne dienom, bet valandom.
4
0
bl
rusų laikais toks spuoguotas snarglys sėdėtų kolonijoj, o dabar jūs nieko jam nepadarysit, kai bus 15 tai pjaus žmones, įdirbis jau yra
5
0
fakts
Kokie tėvai, tokie vaikai. Normalių tėvai vaikai su peiliais nesišvaisto, nesmurtauja.
4
0
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