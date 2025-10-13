 „Renault“ vairuotojui – lakstūno etiketė: Kauno rajone skriejo 125 km/val. greičiu

„Renault“ vairuotojui – lakstūno etiketė: Kauno rajone skriejo 125 km/val. greičiu

2025-10-13 17:08 kauno.diena.lt inf.

Kauno apskrities policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, spalio 6–12 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 676 greičio viršijimo atvejus.

„Renault“ vairuotojui – lakstūno etiketė: Kauno rajone skriejo 125 km/val. greičiu
„Renault“ vairuotojui – lakstūno etiketė: Kauno rajone skriejo 125 km/val. greičiu / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 8 d. apie 10.10 val. Automobilis „Renault“, vairuojamas vyro, gimusio 1974 metais, Kauno rajone, Sausinės kaime, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 125 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Spalio 11 d. apie 16.30 val. Kaune, Biržiškų gatvėje, automobilį „Lexus“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1986 metais. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,09 prom.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 4,4 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti septyni neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,47 iki 1,09 prom.).

Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – spalio 8 d. apie 18.45 val. Kaišiadorių rajone, Rumšiškių miestelyje, dviratį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 metais. Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,87 prom.

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė aštuoniolika neblaivių vairuotojų, dešimt vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 50 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.

Šiame straipsnyje:
Kauno apskrities policija
reidai
viršytas greitis
neblaivūs vairuotojai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų