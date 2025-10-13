„Renault“ vairuotojui – lakstūno etiketė: Kauno rajone skriejo 125 km/val. greičiu

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 8 d. apie 10.10 val. Automobilis „Renault“, vairuojamas vyro, gimusio 1974 metais, Kauno rajone, Sausinės kaime, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 125 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 11 d. apie 16.30 val. Kaune, Biržiškų gatvėje, automobilį „Lexus“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1986 metais. Vairuotojui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,09 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 4,4 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti septyni neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,47 iki 1,09 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – spalio 8 d. apie 18.45 val. Kaišiadorių rajone, Rumšiškių miestelyje, dviratį vairavo neblaivus vyras, gimęs 1976 metais. Dviratininkui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,87 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė aštuoniolika neblaivių vairuotojų, dešimt vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 50 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Naujausi komentarai