Raudondvario plente apvogta parduotuvė: pareigūnai ieško šio vyro

Kaip pranešė policija, birželio 27 d. apie 20.50 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pavogtos prekės.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
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