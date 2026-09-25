 Raudondvario plente apvogta parduotuvė: pareigūnai ieško šio vyro

Raudondvario plente apvogta parduotuvė: pareigūnai ieško šio vyro

2026-09-25 10:56 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

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Ieškomas vyras
Ieškomas vyras / Kauno policijos nuotr.

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Kaip pranešė policija, birželio 27 d. apie 20.50 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pavogtos prekės. 

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Šiame straipsnyje:
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Kauno policija

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