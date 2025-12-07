 Prokurorė: Benas Mikutavičius neneigia Kaune nužudęs dvi merginas

Prokurorė: Benas Mikutavičius neneigia Kaune nužudęs dvi merginas

2025-12-07 10:37
Dominykas Biržietis (BNS)

Dviejų merginų nužudymu Kaune įtariamas Benas Mikutavičius neneigia padaręs šį nusikaltimą, sakė prokurorė Asta Chramina.

Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą Benas Mikutavičius atvežtas į teismą
Asta Chramina

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Įtariamasis savo kaltės neneigia“, – žurnalistams po Kauno apylinkės teismo posėdžio nurodė prokurorė Asta Chramina.

„Jam pareiškus įtarimą pagal Baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 1 dalį (dėl nužudymo – BNS), jisai savo kaltę pripažino“, – pridūrė prokurorė.

Ji prašo įtariamajam skirti griežčiausią trijų mėnesių suėmimą, teismas dėl to sprendimą skelbs sekmadienį priešpiet.

Pasak A. Chraminos, teisėsaugai nežinoma, ar įtariamasis gailisi.

„Šiuo metu toks klausimas nebuvo analizuotas, jis, kadangi tai yra tik kardomosios priemonės skyrimo klausimas, tik į tą klausimą (dėl nusikaltimo įvykdymo – BNS) ir atsakė“, – sakė A. Chramina.

Šiame straipsnyje:
Benas Mikutavičius
moterų nužudymas
neneigia kaltės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Pablo
Ir kiek pasedes idomu, uz gera elgesi savaitgaliais namo gal isleisit ? Sitoj bananu respublikoj smirda supuvusia teismu sistema kur narkotiku kilogramas baudziamas griesciau nei zmogaus gyvybe ivertinta
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų