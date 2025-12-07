 Merginų nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius atvežtas į teismą

Merginų nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius atvežtas į teismą

2025-12-07 10:01
Dominykas Biržietis (BNS)

Dviejų merginų nužudymu įtariamas Benas Mikutavičius sekmadienio rytą pristatytas į Kauno apylinkės teismą, kuriame vyks posėdis dėl kardomosios priemonės vyrui skyrimo.

Benas Mikutavičius

Atvežtas įtariamasis į žurnalistų klausimas neatsakinėjo.

Kaip rašė BNS, prokuroras prašo skirti jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.

Įtarimai ikiteisminiame tyrime dėl Kaune įvykdytų dviejų moterų nužudymo 1996 metais gimusiam B. Mikutavičiui pareikšti šeštadienį. Po maždaug parą trukusių paieškų vyras padedant gyventojams penktadienį sulaikytas Kaune.

Anot teisėsaugos, įtariamasis atsakingas už 2003 metais gimusios merginos nužudymą bute V. Krėvės prospekte ir už 2001 metais gimusios merginos nužudymą bute Pramonės prospekte.

Ant abiejų ketvirtadienį rastų moterų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.

Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas anksčiau nurodė, kad jaunesnė auka su įtariamuoju susijusi giminystės ryšiais, o vyresnę auką su asmeniu siejo buto nuoma.

kaunietė
nu va, paskaičiau straipsnį apie linčo teismą, dabar pažiūrėjau šias nuotraukas,- jokio linčo teismo žymių veide namatyti. nuprausė ir tiek žinių. taip kad Gritėnai, lįsk atgal į krūmus
0
0
Rocky
Skirtingai negu baditai, veido nedangsto. O šiaip, įtariu, kad ligonis. Jei pusseserės žmogžudystę dar bent kažkaip galima paaiškint, bet ta brokerė nužudyta grynai "šiaip sau" dėl sportinio malonumo
0
0
Jam
pasisekė, kad ne merginų tėvai ar broliai sulaikė - sėdi saugus narve niekšas!
3
0
