 Prie vandens telkinio Kaune – vyrų ginčas: prireikė medikų

Prie vandens telkinio Kaune – vyrų ginčas: prireikė medikų

2026-10-02 07:23 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienio popietę prie vandens telkinio Kaune susiginčiję vyrai į darbą paleido kumščius. Vienas atsidūrė ligoninėje.

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<span>Prie vandens telkinio Kaune – vyrų ginčas: prireikė medikų</span>
Prie vandens telkinio Kaune – vyrų ginčas: prireikė medikų / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

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Pasak Policijos departamento, rugsėjo 30 d. apie 14.30 val. Kaune, ties Berlainių gatve, prie vandens telkinio, iš matymo pažįstamas vyras ginčo metu sumušė vyrą, gimusį 1969 metais. 

Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

Tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo šio kodekso 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Šiame straipsnyje:
kaunas
Šilainiai
ginčas
ligoninė
Berlainių gatvė

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