 Prie vairo – ir neblaivi kariuomenės gydytoja, ir karys

Prie vairo – ir neblaivi kariuomenės gydytoja, ir karys

Moters vairuotas automobilis nuvažiavo nuo kelio
2026-06-21 09:00
BNS inf.

Kauno rajone ir Panevėžyje šeštadienį registruoti du eismo įvykiai, kuriuose dalyvavo neblaivi Lietuvos kariuomenės gydytoja ir neblaivus karys.

<span>Prie vairo – ir neblaivi kariuomenės gydytoja, ir karys</span>
Prie vairo – ir neblaivi kariuomenės gydytoja, ir karys / Asociatyvi Š. Janušonytės / BNS nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 22 val. kelio Kaunas–Zapyškis–Šakiai 11-ame kilometre, Virbališkių kaime, automobilis „Toyota Camry“, kurį ne tarnybos metu vairavo neblaivi 1970 metais gimusi Lietuvos kariuomenės gydytoja, nuvažiavo nuo kelio.

Vairuotojai nustatytas vidutinis 1,79 prom. girtumas, įvykio metu apgadintas automobilis. 

Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonių vairavimo esant neblaiviam.

Taip pat šeštadienio rytą, apie 6.30 val., Panevėžio Žiedo gatvėje automobilis BMW, kurį ne tarnybos metu vairavo neblaivus 1997 metais gimęs Lietuvos kariuomenės karys, nepraleido ir žiedinėje sankryžoje susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu „Volvo S80“, vairuojamu 1976 metais gimusio vyro.

Kariui nustatytas lengvas 1,38 prom. girtumas, pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl nežymų sveikatos sutrikdymą ir turto sugadinimą lėmusio Kelių eismo taisyklių pažeidimo, kurį padarė neblaivus asmuo.

Šiame straipsnyje:
girti vairuotojai
neblaivūs vairuotojai
girta kariuomenės gydytoja
girtas karys

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