Prie „Sodros“ Kaune – policijos sujudimas: iš teritorijos išvažiuojantis vairuotojas sukėlė įtarimų

Pasak Kauno apskrities policijos, pranešimas apie įvykį Kaune, šv. Gertrūdos gatvėje, buvo gautas rugsėjo 30 d. 11.19 val.
Kaip teigė specialiosioms tarnyboms paskambinęs žmogus, kilo pavojus eismo saugumui, nes iš teritorijos, netoli 4 numeriu pažymėto pastato, bando išvažiuoti, tikėtina, neblaivus vairuotojas.
Į įvykio vietą atvykus policininkams paaiškėjo, kad vairuotojas, gimęs 1967 metais, – blaivus, bet galimai sumaišė akceleratoriaus pedalus ir kliudė sieną bei lietvamzdį. Jį medikai nuvežė į gydymo įstaigą apžiūrai dėl patirto šoko.
Portalo kauno.diena.lt fotografo užfiksuotose nuotraukose matyti, kad automobilis – šiek tiek apgadintas. Per incidentą žmonės nenukentėjo.
Naujausi komentarai