Policijos pareigūnai aiškinasi, kas Laisvės alėjoje į darbą paleido kumščius

Kaip teigiama, 2025 metų gruodžio 2 d. apie 1.40 val. Kaune, Laisvės alėjoje, buvo sumuštas vyras. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Nemuno policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 255 arba rašyti el. p. [email protected].
Už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, gresia viešieji darbai arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
