Kauno policija šių vyrų nori paklausti, ką žino apie tūkstantinę vagystę

Kaip teigiama, lapkričio 23 d. apie 18.05 val. Kaune, K. Baršausko gatvėje, iš parduotuvės pavogta žaidimų konsolių už 1139,98 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 818 arba el. paštu [email protected].
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
