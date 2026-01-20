 Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos

Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos

2026-01-20 10:28 kauno.diena.lt inf.

Remiantis ugniagesių gelbėtojų suvestinėmis, sugrįžusi žiema užklupo ne tik jai nepasirengusius kelininkus, bet ir ne vieną individualių namų savininką. Minusinė temperatūra už lango tapo lakmuso popierėliu jų turimai šildymo įrangai, kuriai, atpratus nuo šalčių, dažnas iki šiol neskyrė pakankamo dėmesio. Vienas iš tokių pamokančių pavyzdžių – dar palyginti laimingai pasibaigęs naktį į antradienį užregistruotas įvykis Kauno Botanikos sodo prieigose.

Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos
Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos / Redakcijos montažas

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša, kad 2.26 val. sulaukta Gebenių gatvės gyventojo pranešimo, jog namuose jaučiamas saldus kvapas – galimai smalkių. Namas šildomas dujomis.

Skambinusysis teigė, kad jis šiuo metu – ligoninėje, į kurią atvežė galimai smalkėmis apsinuodijusį sūnų. Tačiau namuose liko žmona ir kiti vaikai.

Nurodytu adresu atvykę ugniagesiai gelbėtojai jokio šios šeimos galvos minimo kvapo nejautė. Tačiau informavo apie jo pranešimą Dujų avarinę tarnybą ir pradėjo įvykio vietos žvalgybą.

Ugniagesiai gelbėtojai teigia palikę šį Fredos namą tik po ketvirtos valandos nakties, nes dar budėjo, kol atvykę Dujų avarinės tarnybos atstovai, nustatę silpną name esančio šildymo įrenginio pralaidumą, pašalino konstatuotą gedimą bei užtikrino, kad pavojaus žmonių sveikatai nebėra.

Šiame straipsnyje:
smalkės
dujos
apsinuodijimas smalkėmis
šildymo sezonas
Freda
Kauno specialiosios tarnybos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų