Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša, kad 2.26 val. sulaukta Gebenių gatvės gyventojo pranešimo, jog namuose jaučiamas saldus kvapas – galimai smalkių. Namas šildomas dujomis.
Skambinusysis teigė, kad jis šiuo metu – ligoninėje, į kurią atvežė galimai smalkėmis apsinuodijusį sūnų. Tačiau namuose liko žmona ir kiti vaikai.
Nurodytu adresu atvykę ugniagesiai gelbėtojai jokio šios šeimos galvos minimo kvapo nejautė. Tačiau informavo apie jo pranešimą Dujų avarinę tarnybą ir pradėjo įvykio vietos žvalgybą.
Ugniagesiai gelbėtojai teigia palikę šį Fredos namą tik po ketvirtos valandos nakties, nes dar budėjo, kol atvykę Dujų avarinės tarnybos atstovai, nustatę silpną name esančio šildymo įrenginio pralaidumą, pašalino konstatuotą gedimą bei užtikrino, kad pavojaus žmonių sveikatai nebėra.
