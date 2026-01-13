Nieko gero nežadėjęs Panemunės detektyvas baigėsi laimingai

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie pirmadienio iškvietimus praneša, kad minėto namo bendrijos pirmininko pranešimas, jog jau dvi savaitės neaišku, kur dingęs vienas jų gyventojas, buvo gautas 18.04 val.
Anot skambinusiojo į Bendrąjį pagalbos centrą, dingęs senolis neatsiliepia ir telefonu, nors girdėti, kaip šis jo bute skamba. Panašu, kad minimas telefonas – laidinis, nes turint galvoje nurodytą laiką, kai senolis dingęs, mobilusis telefonas jau turėjo būti išsikrovęs.
Nurodydamas minėtas aplinkybes, namo bendrijos pirmininkas nuogąstavo, kad senoliui greičiausiai kažkas negero atsitikę. Ir buvo teisus. Nors tai paaiškėjo ir ne iš karto.
Užregistravus jo nieko gero nežadantį pranešimą, nurodytu adresu buvo pasiųstos visos Kauno specialiosios tarnybos.
Ugniagesiai gelbėtojai praneša patekę į senolio butą pirmajame aukšte pro langą ir įleidę vidun medikus bei policiją. Tačiau bute žmonių nerasta.
Po tokios įvykių sekos, remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, ugniagesiai langą, kurį anot jų atstovės, buvo atidarę taip, kad per daug jam nepakenktų, uždarė. Ir toliau dėl senolio likimo aiškinosi jau policija.
Pastarosios atstovė antradienio ryte portalui kauno.diena.lt teigė, kad jos kolegoms pavyko rasti minėto buto savininką, gimusį 1941 m., ligoninėje. Taigi, panašu, kad ten jis buvo išvežtas ne iš namų – greitosios pagalbos automobiliu. Nebent tai įvyko naktį, kaimynams miegant.
Naujausi komentarai