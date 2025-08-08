Per plauką nuo tragedijos: atnaujinant magistralę iš kliudyto keltuvo krepšio iškrito darbininkas

Kauno policijos suvestinėje pranešama, kad įvykis užregistruotas rugpjūčio 7 d. apie 8.45 val.
Minėtą keltuvą kliudė sunkiasvorės transporto priemonės „Mercedes-Benz“ 70-metis vairuotojas.
Anot Kauno policijos atstovės, sunkiasvorės vairuotojas su šiame kelio ruože atliekamais darbais nėra susijęs. Jis – ne užsienietis, o lietuvis. Ir nustatyta, kad įvykio metu buvo blaivus.
Nukentėjusysis, kuriam – 55-eri, – taip pat lietuvis. Pranešama, kad dėl patirtų sužalojimų jis išvežtas į gydymo įstaigą.
Iš kokio aukščio krito nukentėjusysis, policijos atstovė patikslinti negalėjo. Tačiau teigė, kad jo gyvybei pavojus negresia.
