Per plauką nuo tragedijos: atnaujinant magistralę iš kliudyto keltuvo krepšio iškrito darbininkas

2025-08-08 11:37 kauno.diena.lt inf.

Į remontuojamą kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpą pakaunėje, ties Užliedžių seniūnijos Sausinės kaimu, ketvirtadienio ryte skubėjo greitosios medikai bei policija. Per eismo įvykį, kurį, pirminiais duomenimis, sukėlė pravažiuojančios sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas, iš čia dirbusio alkūninio-teleskopinio keltuvo krepšio iškrito darbininkas.

Kauno policijos suvestinėje pranešama, kad įvykis užregistruotas rugpjūčio 7 d. apie 8.45 val.

Minėtą keltuvą kliudė sunkiasvorės transporto priemonės „Mercedes-Benz“ 70-metis vairuotojas.

Anot Kauno policijos atstovės, sunkiasvorės vairuotojas su šiame kelio ruože atliekamais darbais nėra susijęs. Jis – ne užsienietis, o lietuvis. Ir nustatyta, kad įvykio metu buvo blaivus.

Nukentėjusysis, kuriam – 55-eri, – taip pat lietuvis. Pranešama, kad dėl patirtų sužalojimų jis išvežtas į gydymo įstaigą.

Iš kokio aukščio krito nukentėjusysis, policijos atstovė patikslinti negalėjo. Tačiau teigė, kad jo gyvybei pavojus negresia.

