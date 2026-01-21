Buvusio Japonijos premjero Shinzo Abe žudikas nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Teisėjas Shinichi Tanaka (Šiničis Tanaka) paskelbė nuosprendį Naroje esančiame teisme.
45-erių Tetsuya Yamagami (Tecuja Jamagamis) buvo kaltinamas žmogžudyste ir ginklų kontrolės įstatymų pažeidimu, nes, kaip įtariama, per 2022-ųjų liepos išpuolį prieš ilgiausiai pareigas ėjusį Japonijos premjerą panaudojo savadarbį ginklą.
Pranešama, kad T. Yamagami piktinosi Sh. Abe dėl jo įtariamų ryšių su 1954 metais Pietų Korėjoje įkurta Bažnyčia, kurios nariai vadinami „munistais“ pagal jos įkūrėjo Sun Myung-moono (Sun Mjungmuno) pavardę.
Ši žmogžudystė taip pat buvo įspėjamasis signalas šaliai, kurioje ginklų kontrolė yra viena griežčiausių pasaulyje.
Ginkluotas smurtas Japonijoje yra toks retas reiškinys, kad įvykio vietoje buvę saugumo pareigūnai nesugebėjo iš karto nustatyti pirmojo šūvio garso ir per vėlai atskubėjo į pagalbą Sh. Abe, sakoma policijos pranešime po išpuolio.
Visa tai paskatino įstatymų leidėjus 2024-aisiais priimti įstatymą, kuriuo dar labiau sustiprinama ginklų kontrolė, kad žmonės negalėtų pasigaminti savadarbių ginklų.
