Teismas neteisėtus migrantus vežusioms estėms skyrė po du mėnesius kalėjimo

Kaip trečiadienį pranešė teismas, dvi jaunos Estijos pilietės buvo pripažintos kaltomis dėl neteisėto 11 migrantų gabenimo per Lietuvos teritoriją.
Įvertinęs abiejų kaltinamųjų prisipažinimą ir nuoširdų gailestį, teismas bausmes joms sumažino trečdaliu, abiem skirdamas galutines dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmes.
Kadangi kaltinamosios nuo 2025-ųjų lapkričio 13 dienos buvo suimtos, teismas į bausmę įskaitė šį laiką ir konstatavo, kad jos laisvė atėmimą jau atliko. Estės buvo paleistos į laisvę teismo salėje.
Teismas iš kaltinamųjų taip pat konfiskavo 1 tūkst. 50 eurų, kuriuos jos gavo už anksčiau įvykdytus nelegalų gabenimus, nutarė išieškoti po 1 tūkst. 30 eurų nusikaltimui panaudoto automobilio „Honda Accord“ vertės, bei paimti abiejų mobiliojo ryšio telefonus.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas dėl savanaudiškų paskatų. Nors kaltinamosios yra jauno amžiaus ir anksčiau neteistos, teismas pabrėžė lengvabūdišką jų požiūrį į įstatymus.
Bylos duomenimis, estės veikė kaip vykdytojos organizuotoje grandinėje, kuriai vadovavo asmuo „Slavos“ slapyvardžiu.
Naudodamos „Telegram“ pokalbių programėlę ir „Google Maps“ navigaciją, estės vykdavo į nuošalias vietas Zarasų ir Rokiškio rajonuose, netoli Latvijos ir Baltarusijos sienų, kur paimdavo nelegaliai sieną kirtusius Afganistano, Pakistano ir Indijos piliečius.
Teisme kaltinamosios sakė nesupratusios, kad tie asmenys yra neteisėti migrantai, tačiau jų mobiliuosiuose telefonuose pareigūnai aptiko ekrano nuotraukas su maršrutais iki pasienio ruožų, susirašinėjimus apie „žmones miške“, vaizdo įrašus su migrantų prisistatymais.
Viename iš įrašų girdimas kaltinamosios balsas, sveikinantis migrantus „atvykus į Kauną“. Teismo vertinimu, šie duomenys patvirtina, kad Estijos pilietės suvokė savo veiklos nelegalumą.
Naujausi komentarai