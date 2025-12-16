Pareigūnai aiškinasi, kas praturtėjo nelegaliu būdu

Kaip pranešė policija, prie nukentėjusiosios Kaune, V. Krėvės pr., priėjo nepažįstama, apie 40 metų amžiaus, moteris ir, kalbėdama rusiškai, pasakė, kad pareiškėjos sūnui darbe lūžo koja, operacijai reikalingi pinigai.
Apie 11 val. kartu su minėta moterimi grįžta į pareiškėjos namus, kur ši jai padavė 6 tūkst. eurų. Lydėjusi moteris juos perskaičiavo ir iš buto išėjo.
Vaizdo kameromis užfiksuota moteris, galinti turėti tyrimui reikšmingos informacijos. Gyventojų, atpažįstančių šią moterį, žinančių jos buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Dainavos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 861 arba el. paštu [email protected].
Naujausi komentarai