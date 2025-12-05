 Nužudytosios mama: dar neturime kūno

Nužudytosios mama: dar neturime kūno

Išskirtinė medžiaga
2025-12-05 15:29
Asta Aleksėjūnaitė

Po ketvirtadienio siaubingų įvykių Kaune Žygaičių bendruomenė reiškia užuojautas nužudytos merginos artimiesiems. Daugybę šiltų žodžių socialiniuose tinkluose šeimai siuntė žmonės iš visos Lietuvos.

Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina Kaune rasta negyva mergina

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Portalo žurnalistams telefonu atsiliepusi pirmosios nužudytos merginos mama pripažino, kad kol kas neturi jokių tikslių žinių apie kraupią nelaimę.

„Nieko mes nežinome. Dar neturime kūno“, – sunkiai rinkdama žodžius kalbėjo mama.

Ji prisipažino, kad neturėjo jėgų skaityti naujienų apie nužudymą, tačiau priėmė užuojautą ir širdingai padėkojo.

„Nepykite, bet dabar negaliu nieko pasakyti. Su dukra kalbėjome vakare ir dar iš ryto. O daugiau nieko nepasakysiu, atleiskite“, – kalbėjo moteris, sunkiai tvardydama jaudulį.

Žygaičių bendruomenė šiltai atsiliepė apie nužudytos merginos šeimą, itin gyrė merginą ir jos tėvus.

Bendruomenė puoselėjo tradicijas, vietiniai rinkdavosi įvairiuose renginiuose, kartu švęsdavo tradicines šventes.

Jose, kaip artimi giminės, susimatydavo tiek Beno Mikutavičiaus artimieji, tiek ir nužudytos pusseserės šeima. 

Šiame straipsnyje:
nužudymas
moters nužudymas Kaune

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
... Petras
Žmonėm ir taip sunku , ypač mamai , bet žurnalistai , jus esat šiukšlės .
6
-1
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų