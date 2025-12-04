 Aliarmas Kaune: rastas merginos kūnas su smurto žymėmis

2025-12-04 14:50 kauno.diena.lt inf.

Ketvirtadienį gautas pranešimas apie V. Krėvės pr. rastą jaunos moters kūną. Į įvykio vietą sugužėjo pareigūnai. Tarnybos dirba įvykio vietoje.

Aliarmas Kaune: rastas merginos kūnas su smurto žymėmis / Feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

„Nelaimė V. Krėvės pr. Keturi ekipažai su dviem greitosios pagalbos mašinomis“, – feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ pasidalijo kaunietis. Kitas nurodė, kad medikų jau nebėra, tačiau suvažiavę aštuoni policijos pareigūnų ekipažai, kiemas aptvertas STOP juosta.

Kaip portalui kauno.diena.lt patvirtino Kauno policijos atstovė žiniasklaidai Odeta Vaitkevičienė, 13.02 val. buvo gautas pranešimas, kad Kaune, V. Krėvės pr., rastas 22 metų merginos kūnas be gyvybės ženklų.

Pirminiais duomenimis, kūnas – su smurto žymėmis.

„Daugiau informacijos nurodyti negalime, dirbame vietoje“, – portalui kauno.diena.lt teigė O. Vaitkevičienė.

Pareigūnai aiškinasi moters mirties priežastis ir visas to aplinkybes.

 

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Jo
A.a. susipazino isileido gal ir narkotikai....
1
0
Budulio mąstyma
Kamuoliniai gryžta su trenksmu
0
0
Visi komentarai (2)

