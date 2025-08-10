 Nufilmavo, kaip pareigūnai tramdė įsisiautėjusį triukšmautoją

į policininkus paleido keiksmų tiradą
2025-08-10 12:47 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienį portalą kauno.diena.lt pasiekė gyventojų vaizdo įrašai, kuriuose įamžintas neblaivaus vyro sulaikymas. Jis ne tik trukdė ilsėtis daugiabučio gyventojams, bet ir koneveikė atvykusius pareigūnus.

Nufilmavo, kaip pareigūnai tramdė įsisiautėjusį triukšmautoją / Redakcijos vaizdo įrašo stop kadras

Kaip portalui kauno.diena.lt teigė Kauno policijos budėtoja, pranešimas apie incidentą V. Krėvės pr., daugiabučio namo kieme, gautas rugpjūčio 9 d. šiek tiek prieš vidurnaktį.

Anot policijos, gautas pranešimas, kad ramybės valandomis gyventojai negalėjo ilsėtis dėl iš kieme stovinčio automobilio garsiai skambančios muzikos.

Į iškvietimo vietą atvykę pareigūnai rado kaltininką – automobilyje „Audi“ sėdintį vyrą. 

Portalui atsiųstuose vaizdo įrašuose matoma, kaip pareigūnai prieina prie minėto automobilio, iš kurio toliau garsiai skamba muzika, ir prašo vyro išlipti, tačiau jis į šiuos reikalavimus nereaguoja. 

„Kauno dienos“ vaizdo įrašas

Pareigūnams grįžus prie tarnybinio automobilio vyras įgauna drąsos ir atvėręs automobilio duris paleidžia keiskmų tiradą pareigūnų pusėn. Toks šou tęsiasi keletą kartų, tačiau netrukus triukšmautojas praranda budrumą ir nespėja užverti automobilio durų – pareigūnas pribėga prie jo ir ištempia vyrą lauk. 

Vyrui uždedami antrankiai ir jis nuvedamas į policijos tarnybinį automobilį.

Kauno policijos budėtojos teigimu, sulaikytas vyras buvo neblaivus, jis pristatytas į areštinę.

Už šį vidurnakčio šou vyrui surašytas protokolas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymo.

