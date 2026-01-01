Žūtys, didelis greitis ir girti vairuotojai keliuose: ar 2026-aisiais pasikeisime?

Apie tai, kokia situacija Lietuvos keliuose buvo 2025-aisiais ir ko laukti 2026-aisiais, „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo Policijos departamento atstovas Vytautas Grašys.
– Kokių įvykių keliuose įvyksta daugiausia?
– Tarpšventiniu ir šventiniu laikotarpiu dažniau fiksuojami techniniai eismo įvykiai, kurių metu apgadinamos transporto priemonės. Dažniausiai tokie įvykiai nutinka dėl neatsargumo ir skubėjimo.
Norėtųsi, kad vairuotojai imtųsi priemonių apsaugoti save ir aplinkinius: prieš keliaudami numatytų ilgesnį kelionės laiką, neskubėtų ir atsižvelgtų į oro sąlygas, kurios šiuo metu tikrai nėra palankios. Taip pat svarbu patikrinti transporto priemonę, įvertinti jos techninę būklę.
– Ar šventiniu laikotarpiu pareigūnai dirba daugiau nei įprastai?
– Šventiniu laikotarpiu didelė dalis žmonių atostogauja, suintensyvėja eismas, dažniau įvyksta techniniai eismo įvykiai, į kuriuos vis dar kviečiama policija, nors vairuotojai dažnai galėtų patys savarankiškai užpildyti eismo įvykio deklaraciją, greičiau atlaisvinti kelią ir išspręsti situaciją.
Sustiprintos policijos pajėgos dirba ne tik gatvėse, bet ir viešosiose erdvėse, kad absoliučiai daugumai žmonių, kurie rūpinasi savo saugumu, šventės praeitų maksimaliai saugiai.
Naujuosius metus palydime ir pasitinkame budėdami prie įvažiavimų į miestus ir išvažiavimų iš jų. Taip pat dirbame šeštadienį ir sekmadienį, siekdami, kad keliuose būtų kuo mažiau nedrausmingų vairuotojų, painiojančių alkoholio vartojimą su vairavimu.
Policija taip pat prašo visuomenės pagalbos, kad toks elgesys nebūtų toleruojamas. Deja, vis dar pasitaiko atvejų, kai asmenys, vos pakilę nuo šventinio stalo, sėda prie vairo neblaivūs, o artimieji juos netgi palydi iki automobilio.
Geriausiu atveju tokie vairuotojai yra sulaikomi policijos, blogiausiu – įvyksta eismo nelaimė, kurioje nukenčia jie patys arba sužalojami kiti. Net ir vienas toks vairuotojas kelyje yra itin pavojingas, todėl turi būti eliminuotas iš eismo.
Nors tokių atvejų kasmet mažėja, jie vis dar pasitaiko. Dėl šios priežasties policija organizuoja specialiąsias priemones – mobiliuosius postus ir reidus įvairiose šalies vietose ir skirtingu paros metu – siekdama atgrasyti vairuotojus nuo sėdimo prie vairo apsvaigus bei pašalinti iš eismo tuos, kurie rizikuoja ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvybe bei sveikata.
– Kokie 2025-ieji buvo vairuotojams?
– Eismo įvykiuose vis dar žūsta ir sužalojami žmonės. 2025-aisiais didžiausią susirūpinimą kėlė išaugęs sužalotų nepilnamečių skaičius. Taip pat šiek tiek padaugėjo eismo įvykių, kuriuose nukentėjo pėstieji.
Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė eismo įvykių, kurių metu žūsta ar sužalojami žmonės, priežastis išlieka nepasirinktas saugus arba viršytas leistinas greitis.
Vis dėlto tokių pažeidimų mažėja – Lietuvos vairuotojai po truputį keičia savo elgesį. Prie to prisideda ir šalies keliuose bei miestų gatvėse įrengta greičio matavimo įranga, padedanti vairuotojams suvokti, kad greičio viršijimas gali lemti ne tik piniginę baudą, bet ir tapti eismo nelaimės priežastimi.
– Ko tikitės iš 2026-ųjų?
– Šių metų pabaigoje Saugaus eismo komisija numatė tam tikras gaires, pagal kurias daugiau dėmesio turėtų būti skiriama nepilnamečių švietimui ir policijos kontrolei.
Tikiu, kad situacija gerės, tačiau tai priklauso ne tik nuo policijos ar kitų institucijų, atsakingų už eismo saugumą, bet ir nuo pačios visuomenės.
Ar iš tiesų norime būti saugūs? Ar sėdėdami keleivio vietoje, esame pasirengę neleisti vairuotojui naudotis mobiliuoju telefonu ir jokiu būdu netoleruoti neblaivaus vairavimo?
Eismo dalyvių sąmoningumas tikrai auga, o visos institucijos dės maksimalias pastangas, kad keliuose nebūtų žuvusiųjų ir sužeistųjų.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
