 Nepilnamečio pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi ligoninėje

Nepilnamečio pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi ligoninėje

2026-09-08 12:07
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kauno rajone pirmadienį per avariją nukentėjo nepilnametis, pranešė policija.

<span>Nepilnamečio pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi ligoninėje</span>
Nepilnamečio pasivažinėjimas motoroleriu baigėsi ligoninėje / DI sugeneruota iliustracija

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Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, rugsėjo 7 d. apie 7.50 val. Kauno rajone, Akademijos miestelyje, kelyje Kaunas–Zapyškis–Šakiai, automobilis „Peugeot“, vairuojamas moters (gim. 1973 m.), susidūrė su motoroleriu „Piaggio“, vairuojamu nepilnamečio (gim. 2010 m.).

Nepilnametis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.

Įvykio aplinkybės tiriamos. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
motoroleris
avarija
eismo nelaimė
avarija LT
nepilnametis

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