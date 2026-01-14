(Ne)laukta tragedijos atomazga: pėsčiųjų perėjoje moterį užmušęs vilkiko vairuotojas teisiamas nebus

Nelaimė staigiame posūkyje
Kaip jau rašyta, 20-metė kaunietė, kurios akyse įvyko šis sukrečiantis įvykis, portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad ėjo tą vidurdienį su savo vaikinu į „Molą“. Kaip, greičiausiai, ir žuvusioji, nes tragedija įvyko, kai šiai, ėjusiai nereguliuojama pėsčiųjų perėja ties įvažiavimu į „Mole“ įsikūrusios „Maximos“ sandėlius nuo K. Baršausko gatvės pusės link greito maisto restorano „Hesburger“, tebuvo likę vos porą žingsnių iki jos pabaigos. Ši nedidelio ūgio smulkutė moteris nebėgo per minėtą perėją ir nemaigė tuo metu mobiliojo telefono. Tačiau, anot pašnekovės, panašu, kad nesitikėjo, jog gali būti pėsčiųjų perėjoje pervažiuota vilkiko, kuris turėjo leisti jai pabaigti šią įveikti.
Pasak tragedijos liudytojos, vilkiko, tempusio pakrautą priekabą-šaldytuvą, greitis taip pat nebuvo didelis – gal 10km/val., nes jam reikėjo įveikti gana staigų posūkį – iš K. Baršausko gatvės įsukti į A. ir J. Gravrogkų gatvę, iš ten – į įvažiavimą prie „Hesburger“ ir, šio neprivažiavus, dar sukti link „Maximos“ sandėlių.
20-metė pasakojo, kad lemiamu momentu buvo su savo vaikinu vos už 10 metrų – A. ir J. Gravrogkų gatvėje. Ir negali pamiršti savo draugo žodžių: „Žiūrėk, tuoj įvyks avarija!“. Ir netrukus vilkikas kliudė kaire puse moterį, jau beveik perėjusią pėsčiųjų perėją. Ši pargriuvo, tačiau vilkiko vairuotojas važiavo toliau – susikoncentravęs į posūkį link „Maximos“ sandėlių, iš pradžių pervažiavęs gulinčiąją vienu ratu, po to – kitu ir pradėjęs ją vilkti.
Nesuprato, kas vyksta?
„Jis sustojo tik tada, kai aš pradėjau klykti“, – teigė tragedijos liudytoja.
Ji pasakojo, kad paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą tik tada, kai, nebegalėdama toliau matyti šio žiauraus vaizdo, užsuko už pastato kampo.
Pasiteiravus pašnekovės, kas galėjo lemti tragediją, ji teigė, kad, panašu, jog ir vilkiko vairuotojas, kuris, jos nuomone, negalėjo nematyti pėsčiųjų perėja einančios moters, greičiausiai, manė, kad ši jau bus ją perėjus, nes, pamačius jo vilkiką, paspartins žingsnį. O nesustojo jis, kliudęs pėsčiąją kairiąja vilkiko puse, turbūt, todėl, kad manė, jog kliudė bordiurą. Tačiau tada pasigirdo tragedijos liudytojos klyksmas.
Policijos suvestinės kitą dieną pranešė, jog krovininis automobilis „DAF XF 460 FT“, vairuojamas 1970 m. gimusio vyro, K. Baršausko gatvėje, sukdamas į dešinę, kliudė ir mirtinai sužalojo pėsčiųjų perėja ėjusią moterį, gimusią 1961 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus. Už tai numatytas laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Netrukus turėjo išeiti į pensiją
Portalui kauno.diena.lt tada paskambinus įmonių grupės, kurios logotipas buvo ant vilkiko temptos priekabos-šaldytuvo, vadovui, jis teigė, kad šis vilkiko vairuotojas – ne jų, bet ilgamečio jų partnerio darbuotojas.
Portalo kauno.diena.lt fotografo nuotraukose iš tragedijos vietos matėsi ir lentelė su šio asmens vardu – „Rolandas“, esanti už vilkiko stiklo.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pranešęs Bendrajam pagalbos centrui apie tai, kad ką tik užmušė žmogų, 54-erių metų R. D. sunkiai valdė patirtą šoką. Panašus buvo ir šio centro operatorių pokalbis su keliomis sekundėmis anksčiau už jį paskambinusia mergina, kuri pasakojo apie tai, kas ką tik įvyko, vis keisdamasi su ne mažiau sukrėstu vaikinu.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, žuvusioji gyveno Kauno rajone – Neveronyse. 64-erių L. U. tą lemtingą rudenį turėjo tapti pensininke. Ir, pasak portalo kalbintų neveroniškių, dar dirbo. Jų duomenimis, – Kaune, Ateities plente, esančioje įmonėje, kur rūšiavo vaisius. Manoma, kad tragedija galėjo įvykti, jai grįžtant po darbo į namus, nes prie „Molo“ stoja į Neveronis vežantis maršrutinis autobusas.
Bausmės išvengimas kainavo
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, antradienį Kauno apylinkės teismas patvirtino prokuroro nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl L. U. žūties atleidžiant ją mirtinai traumavusio vilkiko vairuotoją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal sutuoktinės laidavimą.
Tam buvo visos sąlygos – Kelių eismo taisyklių pažeidęs ir eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus, sukėlęs kaunietis R. D. nėra teistas ir pripažino savo kaltę bei buvo atlyginta padaryta žala.
R. D. tikino, kad nematė žuvusios pėsčiosios – darant posūkį jam šią užstojo vilkiko kabina. Jis teigė pajutęs, kad kažką pervažiavo, tik tada, kai pradėjo klykti įvykio liudytoja.
Nukentėjusiaisiais šiame ikiteisminiame tyrime buvo pripažinti trys asmenys – žuvusiosios brolis ir šio vaikai, kuriuos L. U. augino. Patirtą žalą, netekus sesers bei tetos, jiems kompensavo ne tik draudimo bendrovė. Prie draudikų išmokėtos sumos dar papildomai prisidėjo ir Jonavos rajone registruota UAB, kurioje dirba R. D., bei jis pats. Be to, R. D. dar atlygino ir nukentėjusiųjų išlaidas advokatui.
Kaip jau užsiminta, žuvusiosios artimieji nesutiko su R. D. taikytis. Šiuo atveju jį taip pat buvo galima atleisti baudžiamosios atsakomybės. Tačiau atleidimui nuo jos pagal R. D. sutuoktinės laidavimą jie neprieštaravo. O nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam R. D. dar skirta baudžiamojo poveikio priemonė – triženklė įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Teisė vairuoti kažkuriam laikotarpiui iš jo neatimta, atsižvelgus, kad tai yra R. D. pragyvenimo šaltinis.
Naujausi komentarai