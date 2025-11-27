Ne tik tragiška kaktomuša Kėdainių rajone: Kaune – avarija po avarijos

Pabėgo iš įvykio vietos
Kauno apskrities policijos duomenimis, nuo trečiadienio vidurdienio iki ketvirtadienio 6 val. ryto apskrityje registruoti 42 eismo įvykiai. 32 iš jų – techniniai.
Trys iš keturių įvykių (33) registruoti Kauno mieste. 27 iš jų – techniniai.
Kauno ugniagesių suvestinėje nurodoma, kad 1.17 gautas pranešimas, jog M. Jankaus g. lengvasis automobilis atsitrenkė į stulpą, gali būti sužeistų žmonių. Įvykio vietoje rastas lengvasis elektromobilis „VW id 3“ buvo atsitrenkęs į stulpą, vairuotojas pasišalinęs.
Dėl saugumo buvo atjungtas transporto priemonės akumuliatorius.
Nuslydo nuo kelio
Trečiadienį 19.05 val. ugniagesius pasiekė pranešimas, kad Vakarų aplinkkelyje susidūrė trys transporto priemonės, gali būti prispaustų žmonių. Paaiškėjo, kad tai techninis eismo įvykis, pagalba nebuvo reikalinga.
Trečiadienį 17.51 val. Kauno rajono Ringaudų sen., Virbališkių k., Šakių pl. susidūrė lengvieji automobiliai „Opel Omega“ ir „Land Rover“ ir nuslydo nuo kelio. Prispaustų žmonių nebuvo. Gelbėtojai dėl saugumo atjungė akumuliatorius.
Trečiadienio dieną 15.46 val. Savanorių pr. ir Geležinio Vilko g. sankirtoje fiksuotas techninis eismo įvykis. Pagalbos neprireikė.
Du žuvo, trys ligoninėje
Kaip dar vakar paskelbė Policijos departamentas, 17.57 val. kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis 12-ame kilometre susidūrė priešpriešais važiavę automobilis „Mazda 5“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.), ir krovininis automobilis „Mercedes-Benz Atego 1218“, kurį vairavo vyras (gim. 1967 m.).
Netrukus po avarijos paaiškėjo, kad lengvasis automobilis „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su atvažiuojančiu vilkiku „Mercedes-Benz Atego“.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), automobiliu „Mazda 5“ važiavę žmonės buvo jame prispausti. Į įvykio vieto atvykę ugniagesiai panaudojo hidraulinius plėstuvus, žirkles, statramstį ir išlaisvino iš automobilio tris žmones.
Pastarieji sąmoningos būklės perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą.
Anot policijos, per avariją nukentėjo „Mazda 5“ vairuotojas ir kartu su juo važiavę dar trys vyrai: vyras (gim. 1981 m.), vyras (gim. 2005 m.) bei vyras (gim. 1986 m.).
Ugniagesių duomenimis, stipriai sumaitotame automobilyje dar buvo du nesąmoningos būklės žmonės, vienam iš jų medikai 18.34 val. automobilyje konstatavo mirtį. Panaudojus hidraulinę gelbėjimo įrangą, žmogaus kūnas išlaisvintas ir iškeltas.
PAGD duomenimis, kitas automobilyje buvęs nesąmoningos būklės žmogus iškeltas iš automobilio, 18.46 val. jam taip pat konstatuota mirtis.
Kaip pranešė policija, per eismo įvykį žuvo automobiliu „Mazda 5“ važiavę du keleiviai: vyras (gim. 1984 m.) ir vyras (gim. 1972 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių mirtimis pasibaigusios avarijos.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)
(be temos)