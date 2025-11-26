 Tragiška kaktomuša Kėdainių rajone: žuvo du žmonės, trys – sužeisti

Tragiška kaktomuša Kėdainių rajone: žuvo du žmonės, trys – sužeisti (Papildyta)

2025-11-26 18:58
Ingrida Steniulienė (ELTA)
Gytis Pankūnas (ELTA)

Pirminiai policijos duomenys rodo, kad tragiška avarija Kėdainių rajone trečiadienio vakarą įvyko susidūrus priešpriešais važiavusiems automobiliams.

Tragiška kaktomuša Kėdainių rajone: žuvo du žmonės, trys – sužeisti
Policijos nuotr.

Kaip skelbia Policijos departamentas, 17.57 val. kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis 12-ame kilometre susidūrė priešpriešais važiavę automobilis „Mazda 5“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.), ir krovininis automobilis „Mercedes-Benz Atego 1218“, kurį vairavo vyras (gim. 1967 m.).

Netrukus po avarijos buvo skelbiama, kad lengvasis automobilis „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su atvažiuojančiu vilkiku „Mercedes-Benz Atego“.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), automobiliu „Mazda 5“ važiavę žmonės buvo jame prispausti. Į įvykio vieto atvykę ugniagesiai panaudojo hidraulinius plėstuvus, žirkles, statramstį ir išlaisvino iš automobilio tris žmones.

Pastarieji sąmoningos būklės perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą.

Anot policijos, per avariją nukentėjo „Mazda 5“ vairuotojas ir kartu su juo važiavę dar trys vyrai: vyras (gim. 1981 m.), vyras (gim. 2005 m.) bei vyras (gim. 1986 m.).

Ugniagesių duomenimis, stipriai sumaitotame automobilyje dar buvo du nesąmoningos būklės žmonės, vienam iš jų medikai 18.34 val. automobilyje konstatavo mirtį.

Panaudojus hidraulinę gelbėjimo įrangą, žmogaus kūnas išlaisvintas ir iškeltas.

PAGD duomenimis, kitas automobilyje buvęs nesąmoningos būklės žmogus iškeltas iš automobilio, 18.46 val. jam taip pat konstatuota mirtis.

Kaip pranešė policija, per eismo įvykį žuvo automobiliu „Mazda 5“ važiavę du keleiviai: vyras (gim. 1984 m.) ir vyras (gim. 1972 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių mirtimis pasibaigusios avarijos. 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
Avarija Kėdainių rajone
žuvo du žmonės
Mazda susidūrė su vilkiku

Naujausi komentarai

Komentarai

SIAURINKIME
siaurinkime gatves ir kelius, nes šimtas dviratininkų ir evro eurai svarbiau, nei kamščiai ir taršumas šimtų tūkstančių mašinų,
0
0
asd
Tai vėl vilkikai keliuose siautėja, ar čia Batia jau parleido neišiblaiviusius savo balbarusius su mūsų furom?
0
-4
klausimuks
Tai ką , Mazdoje buvo šeši žmonės ?
3
0
Visi komentarai (7)

