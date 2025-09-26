Nauja Kauno tarnybų apgultis Šiaurės garažuose: radinys grąžino į poros metų senumo skandalą

Painus pranešimas
Kaip jau pranešta, ketvirtadienį apie 18 val. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino vyras, kuris teigė, kad garaže užrakintas žmogus, kuris šaukiasi pagalbos, nes negali išeiti. Po tokio jo teiginio iš pradžių pamanyta, kad užrakinus nurodyto garažų masyvo teritorijos vartus joje netyčia įkalintas kažkoks vyras.
Tačiau pradėjus skambinusiojo klausinėti smulkiau, paaiškėjo, kad kaimyninėje garažo patalpoje yra užrakinta moteris, kuri „labai gražiai prašo“ jai padėti. O ant garažo durų, iš kurio sklinda jos pagalbos šauksmas, kabo užrakinta spyna.
Skambinusysis teigė, kad nesiryžta savavališkai jos nupjauti. O asmenį, kuris naudojasi šiuo garažu, pažįsta tik iš matymo ir jo telefono numerio neturi. Užrakintoji taip pat teigia nežinanti mintinai minėto numerio. Ir, panašu, kad ji net neturi su savimi mobiliojo telefono.
Iškalbinga detalė
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine apie ketvirtadienio iškvietimus, jos ugniagesiai gelbėtojai nupjovė garažo, iš kurio sklido moters pagalbos šauksmas, spyną, gavę policijos leidimą. Ir toliau aiškintis su iš jo išleista mergina liko policija.
Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius ketvirtadienio kriminalus praneša, kad nupjovus garažo spyną, jame rasta, patikslintais duomenimis, 18 metų mergina. Ši teigė, kad ją užrakino septyniolika metų vyresnis draugas.
Pirminiame policijos pranešime apie šį įvykį akcentuojama ir, kad sužalojimų mergina nepatyrė, nes smurtas prieš ją nenaudotas. Ir ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio nėra pradėtas – tik surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatatantį atsakomybę už neteisėtą laisvės atėmimą, sukėlusį pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba už neteisėtą laisvės atėmimą, trukusį ilgiau nei 48 valandas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, turėtas galvoje pavojus 18-metės gyvybei ar sveikatai, nors kol kas neaišku, kiek laiko ji buvo užrakinta garaže. Panašu, kad turėtos galvoje ne tik jau šaltos naktys, bet ir tai, kad kilo įtarimų, ar išlaisvintoji nėra vartojusi kvaišalų. Atliktas greitasis testas tai patvirtino.
Įtariamojo paieška užsitęsė
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, greičiausiai dėl su minėto testo atsakymu susijusios priežasties 18-metė teigė, kad niekam pretenzijų dėl šio įvykio neturi. Ir kiekvieną kartą apie jo aplinkybes pasakojo skirtingai, nors buvo apklausta kelis kartus.
Galiausiai dėl saugumo ji perduota artimiesiems, nes ją apžiūrėję greitosios medikai konstatavo, kad jokios jų pagalbos 18-metei nereikia.
Anot Kauno policijos atstovės, ši kaunietė lig šiol į jos kolegų akiratį patekus nebuvo. Beje, kaip ir 35-erių metų 18-metės draugas, anot jos, užrakinęs ją garaže.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, pastarojo rasti iki penktadienio ryto nepavyko. Tik pasikalbėti su oficialia garažo savininke – jo mama, kuri teigė, kad nežino, kur yra jau seniai suaugęs jos sūnus.
Pasak Kauno policijos atstovės, surasti minėtą 1990 m. gimusį asmenį ir jį apklausti tikimasi artimiausiu metu.
Skandalingas šleifas
Kaip jau užsiminta, buvo surengta specialiųjų tarnybų apgultis Speigo gatvėje įsikūrusiuose vadimuosiuose Šiaurės garažuose ir 2024-ųjų sausį, kai beveik tris paras ieškota Kaune dingusios mažametės. Tada ugniagesiai gelbėtojai, policijos, atvykusios į šį garažų masyvą su tarnybiniais šunimis, prašymu, ne tik laužėsi į kai kuriuos jo garažus, bet ir atidarinėjo ten esančius seifus. Viename iš jų, kaip paaiškėjo vėliau, buvo aptiktas į foliją įvyniotas dingusios mažametės mobilusis telefonas.
Kaip taip pat jau ne kartą rašyta, dėl mažametės pagrobimo bei dar dvylikos nusikaltimų teisiamas 43-ejų metų Gediminas Filipavičius buvo įsirengęs Speigo gatvės garažuose ne tik autoservisą, bet ir gyvenamąsias patalpas, kuriose laikė įvairius gyvūnus, su sporto sale bei baseinu ant stogo.
Kauno apygardos teismas planuoja skelbti nuosprendį G. Filipavičiui, kurį prokuroras pasiūlė įkalinti 20-čiai metų, spalio pabaigoje.
Tačiau tai ne vienintelė byla, siejama su G. Filipavičiumi. Iš mažametės pagrobimo bylos, prieš perduodant šią teismui, į atskirą bylą buvo išskirti jam inkriminuojami seksualiniai nusikaltimai prieš dvi suaugusias moteris, iš kurių, pirminiais duomenimis, taip pat buvo neteisėtai atimta laisvė. Pirminiais duomenimis, šie nusikaltimai siejami su G. Filipavičiui priklausančiomis patalpomis Speigo gatvės garažų masyve.
Tačiau, pirminiais duomenimis, minėtas ikiteisminis tyrimas su ketvirtadienio pavakarės įvykiais šiame garažų masyve nieko bendro neturi.
Naujausi komentarai