(Ne)lauktas neeilinės sumaišties finalas: šturmuoto garažo šeimininkas išlipo iš balos sausas

Kaip jau rašyta, apie šį mįslingą įvykį pranešė kaimyninio garažo savinininkas, rugsėjo 25-ąją apie 18 val. paskambinęs į Bendrąjį pagalbos centrą. Jis teigė, kad gretimame garaže pagalbos šaukiasi moteris, negalinti iš jo išeiti, nes ant garažo durų iš lauko pusės kabo spyna.
Skambinusysis teigė, kad nesiryžta savavališkai šios spynos nupjauti. Ir neturi vyro, kuris naudojasi minėtu garažu, telefono numerio, nes pažįsta jį tik iš matymo. O užrakintoji taip pat teigia nežinanti jo telefono numerio mintinai. Ir, panašu, kad ji neturi su savimi mobiliojo telefono.
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, garažo spyna nupjauta, gavus policijos leidimą. O policijos suvestinės kitą dieną pranešė, kad nupjovus garažo spyną, jame rasta 18 metų mergina, kuri teigė, kad ją užrakino draugas, gimęs 1990 m. Be to, akcentuota, kad sužalojimų mergina nepatyrė, nes smurtas prieš ją nenaudotas. Ir ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio nėra pradėtas – tik surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatatantį atsakomybę už neteisėtą laisvės atėmimą, sukėlusį pavojų nukentėjusio asmens gyvybei ar sveikatai, arba už neteisėtą laisvės atėmimą, trukusį ilgiau nei 48 valandas.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, turėtas galvoje pavojus 18-metės gyvybei ar sveikatai – ne tik jau šaltos naktys, bet ir pasitvirtinęs įtarimas, ar išlaisvintoji nėra vartojusi kvaišalų. Atliktas greitasis testas tai patvirtino.
Minėto testo atsakymas galėjo būti viena iš priežasčių, kodėl 18-metė po išlaisvinimo pareigūnams teigė, kad niekam pretenzijų dėl šio įvykio neturi. Tiesa, kiekvieną kartą apie jo aplinkybes garažo kalinė pasakojo skirtingai, dėl ko buvo apklausta kelis kartus.
Galiausiai dėl saugumo išlaisvintoji tą vakarą perduota artimiesiems, nes ją apžiūrėję greitosios medikai konstatavo, kad jokios jų pagalbos 18-metei nereikia.
Anot Kauno policijos atstovės, ši kaunietė lig šiol į jos kolegų akiratį patekus nebuvo. Kaip ir 35-erių metų jos draugas, kuris – taip pat kaunietis.
Rasti pastarąjį pareigūnams tą patį vakarą nepavyko. Pasikalbėta tik su oficialia garažo savininke – jo mama, kuri teigė, kad nežino, kur yra jau seniai suaugęs jos sūnus.
Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnams, pradėjusiems šio įvykio aplinkybių patikslinimą, pavyko pasikalbėti su minėtu 18-metės draugu tik kitą dieną. Tačiau tik telefonu ir sutarus, kad pirmadienį jis atvyks oficialiai apklausai į policiją. Per šį pokalbį telefonu galimas įtariamasis neteisėtu 18-metės laisvės atėmimu, už ką gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų, tikino esą jo draugė pati paprašė užrakinti ją garaže, nes buvo susipykusi su artimaisiais.
Atvykęs pirmadienį į apklausą policijoje, jis patikslino, kad užrakino 18-metę, kuri jo prašė leisti laikinai prisiglausti garaže, nes neturėjo, kur pernakvoti, rugsėjo 24-osios pavakarę, apie 17 valandą. Jis teigė, kad parsivesti 18-metės į namus negalėjo dėl kitų šeimos narių. Be to, turėjo išvykti ir grįžti tik kitą dieną. Tačiau, panašu, kad iki kitos dienos vakaro jo nesulaukusi garažo kalinė jau nebenorėjo ten praleisti dar vienos nakties.
Duomenų, kad 18-metės draugas būtų kartu su ja vartojęs kvaišalus, teisėsaugininkai teigė neturintys. Panašu, kad jis tai neigia. Tačiau, kas gali paneigti, kad dėl minėtos priežasties jis sutiko atvykti į policiją tik po kelių dienų.
Naujausi komentarai