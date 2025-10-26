Nakties avarija Kaune: vaizdai iš įvykio vietos – šiurpoki

Nuotraukomis iš įvykio vietos pasidaliję liudininkai nurodė, kad į eismo įvykį patekęs automobilis – suknežintas, iškrito net variklis.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt nurodė, kad naktį, apie 3.44 val., Kaune, Islandijos plente, pastebėtas į kelio atitvarus atsitrenkęs automobilis „Toyota“.
Į įvykio vietą atvyko specialiosios tarnybos. Blaivus 48-erių „Toyotos“ vairuotojas (1977 gim.) nurodė, kad nesuvaldė automobilio ir trenkėsi į kelio atitvarus. Laimei, nei jis, nei kiti asmenys nenukentėjo.
Į vykio vietą buvo atvykę gatvių apšvietimo atstovai, kurie su vairuotoju supildė eismo įvykio deklaraciją. Dėl apgadintų kelio atitvarų vairuotojas turės aiškintis su „Kelių priežiūra“.
