Miesto centre – „Mercedes-Benz“ smūgis į greitosios ekipažą

Avarija fiksuota rugsėjo 4 d. priešpiet. Portalo duomeminis, Maironio ir Kęstučio g. sankryžoje į greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilį atsitrenkė lengvasis automobilis „Mercedes-Benz“ .
Medikai skubėjo, Kęstučio gatve važiavo su įjungtais švyturėliais, tad turėjo teisę kirsti sankryžą net ir degant raudonam šviesoforo signalui.
Vienas lengvasis automobilis, iki sankryžos atvažiavęs Maironio gatve, sustojo praleisti medikus, o „Mercedes-Benz“ tęsė manevrą ir trenkėsi į greitosios ekipažą.
Po nelaimės nusidriekė didžiulė spūstis – sustojo viešojo transporto eismas.
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