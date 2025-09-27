Masinės muštynės Kauno Rotušės aikštėje: du jų dalyviai – Klinikose, penki – sulaikyti

Remiantis Kauno policijos suvestinėmis, po apie 2.50 val. Rotušės aikštėje užfiksuotų muštynių į gydymo įstaigą pristatyti du jų dalyviai. Vienas iš jų – nepilnametis, gimęs 2008 m. Kitas – gimęs 1993 m.
Ir sulaikyti penki asmenys, kurie gimę 2006m., 2003 m., 1999 m., 1983 m. bei 1978 m. O dar vienam, gimusiam 2002 m., tik įteiktas šaukimas atvykti apklausai į policijos įstaigą. Kodėl, Kauno policijos atstovė atsakyti negalėjo, dėl ko belieka įtarti, kad galbūt jis – nukentėjusiųjų draugas, o ne juos mušusių.
Tačiau policijos atstovė patikslino, kad šias muštynes, kurios galėjo pasibaigti kur kas blogiau, pastebėjo Senamiestyje patruliavę policijos pareigūnai, t.y. pranešimo apie jas gauta nebuvo. Ir visi minėti asmenys yra lietuviai. Portalo kauno.diena.lt žiniomis – Kauno bei Kauno rajono gyventojai.
Tiesa, ar visi šių muštynių dalyviai sulaikyti, neaišku.
Tačiau, portalui kauno.diena.lt pavyko šiek tiek daugiau sužinoti apie į Klinikas pristatytus nukentėjusiuosius su kirstinėmis žaizdomis kaktoje bei skruoste, skaudančiu žandikauliu bei nuskeltu dantimi. Abu jie buvo neblaivūs, nors policijos suvestinėse apie tai informacijos nėra, kaip ir apie galimai tokios pačios būklės sulaikytuosius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, t.y. dėl nesunkaus nusikaltimo, už kurį Baudžiamasis kodeksas grasina viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
