Vagystė kaip iš filmo: vyras prarijo 19 tūkst. dolerių vertės lobį

32 metų vyrui pateikti kaltinimai dėl maždaug 19 tūkst. JAV dolerių vertės „Fabergé“ kiaušinio formos medaliono vagystės. Pasak BBC, incidentas įvyko juvelyrinių dirbinių parduotuvėje „Partridge Jewellers“ Oklando centre, Naujojoje Zelandijoje.
Parduotuvės darbuotojai teigė, kad klientas paėmė pakabuką iš „Fabergé James Bond Octopussy“ kolekcijos ir netikėtai jį prarijo. Po kelių minučių vyras buvo sulaikytas pačioje parduotuvėje. Jam atlikta medicininė apžiūra, šiuo metu jis laikomas areštinėje. Policija praneša, kad prarytas papuošalas kol kas nerastas.
Kaip rašo The Guardian, įtariamajam pareikšti oficialūs kaltinimai dėl pakabuko vagystės. Šis papuošalas sukurtas įkvėpus 1983 m. Octopussy filmo siužeto, kuriame pasakojama apie „Fabergé“ kiaušinio vagystę. Filmo pavadinimas kilo iš vienos iš Džeimso Bondo merginų – cirko artistės, kontrabanda gabenusios juvelyrinius dirbinius, pravardės.
„Fabergé“ interneto svetainėje nurodoma, kad pakabukas pagamintas iš 18 karatų geltonojo aukso, dekoruotas žaliu emaliu, inkrustuotas 60 baltųjų deimantų ir 15 mėlynųjų safyrų. Viduje slepiasi miniatiūrinis aštuonkojis iš 18 karatų aukso, kurio akys – iš dviejų juodųjų deimantų.
Žiniasklaida taip pat praneša, kad tas pats asmuo įtariamas ir kitais nusikaltimais: galimu „iPad“ vagystės atveju iš tos pačios parduotuvės lapkričio 12 d., taip pat – kačių kraiko ir priemonių nuo blusų vagyste iš privataus namo, kurių vertė nesiekė 60 JAV dolerių.
Luvro apiplėšimas
Primename, kad vienas garsiausių praėjusių metų juvelyrinių dirbinių apiplėšimų įvyko Luvras muziejuje Paryžiuje. Tuomet dingo aštuoni istoriniai papuošalai – diademos, karoliai ir auskarai, kadaise priklausę Prancūzijos karalienėms bei imperatorienei Eugenijai. Tarp jų buvo ir diadema iš karalienės Marijos Amalijos ir karalienės Hortenzijos kolekcijų, pagaminta iš Ceilono safyrų ir deimantų.
Naujausi komentarai