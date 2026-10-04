Liftų spąstuose – dešimtys žmonių: kas vyksta?

Penktadienį pirmasis pranešimas gautas 9.28 val. iš Kaune esančios Ukmergės gatvės. Lifte buvo įstrigę penki žmonės. Ugniagesiai padėjo avarinės liftų tarnybos darbuotojams atidaryti duris ir žmones išleisti.
Dar vienas iškvietimas 12.25 val. gautas iš Lietuvos zoologijos sodo, esančio Radvilėnų plente. Pranešta, kad lifte įstrigo vienuolika žmonių. Tačiau atvykus ugniagesiams liftas jau buvo atidarytas, todėl jų pagalbos nebeprireikė.
Šeštadienį 12.09 val. pagalbos prireikė Kaune, Medvėgalio gatvėje, lifte įstrigusiam vyrui. Ugniagesiai pravėrė lifto duris, kad į vidų patektų oro, ir budėjo, kol atvykusi avarinė tarnyba vyrą išlaisvino.
Apie 17.59 val. dar vienas pranešimas gautas Radvilėnų plente. Šį kartą lifte buvo įstrigę aštuoni žmonės. Durys pravertos, kad patektų gryno oro, o atvykusi avarinė tarnyba žmones išlaisvino.
Didžiausias tos dienos incidentas 20.08 val. užfiksuotas Kėdainiuose, J. Basanavičiaus gatvėje esančioje parduotuvėje „Maxima“. Lifte įstrigo trylika žmonių. Apsaugos darbuotojui davus raktą, lifto durys buvo atrakintos, o visi žmonės išleisti.
Sekmadienio naktį, 2.14 val., skubios pagalbos šaukėsi Kaune, Kuršių gatvėje, lifte įstrigę penki žmonės. Pranešta, kad žmonėms trūksta oro, tačiau jie buvo sąmoningi. Atvykusi avarinė liftų tarnyba juos išlaisvino.
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