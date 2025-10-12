Laisvės alėjos muštynių bylos kaltinamieji prašo jų neįkalinti

„Gynyba prašė išteisinti, o kaltinamieji visi prašė neskirti realios laisvės atėmimo bausmės. Kaltę jie pripažino iš dalies“, – BNS šią savaitę nurodė Kauno apylinkės teismo atstovė Inga Ramanauskaitė.
Tokius pageidavimus teismui advokatai ir jų klientai išsakė savo baigiamosiose kalbose spalio 8-ąją vykusiame posėdyje, po kurio teismas išėjo rašyti nuosprendžio.
Kaip skelbė BNS, nagrinėjant bylą, kaltinamieji prisipažino dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet nepripažino nukentėjusiesiems sutrikdę sveikatą.
„Nuosprendis bus skelbiamas lapkričio 21 dieną“, – nurodė I. Ramanauskaitė.
Valstybinį kaltinimą palaikanti prokurorė Gabija Večerinskienė rugsėjį šešiems kaltinamiesiems pasiūlė skirti po dvejus metus laisvės atėmimo ir dviem – po pustrečių metų kalėjimo.
Griežtesnių bausmių prašoma, teisėsaugos vertinimu, recidyvistais pripažintiniems Lukui Ščerbinskui ir Vitalijui Zakrževskiui.
Byloje kaltinimai nesunkiu sveikatos sutrikdymu iš chuliganiškų paskatų bei viešosios tvarkos pažeidimu taip pat pareikšti Juozui Minkevičiui, Tadui Mučinskui, Karoliui Kavaliauskui, Edgarui Rezajevui, Rokui Sipavičiui ir Gyčiui Kukliauskui.
Visi asmenys kaltinami veikę bendrininkų grupėje. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tai yra sunkinanti aplinkybė, jeigu teismas nepripažįsta kitaip.
Nukentėjusiaisiais byloje pripažinti keturi asmenys, kurių dalis teismo prašė panaikinti šį statusą.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas, kai 2023-iųjų rugpjūtį Kauno policijos pareigūnai gavo pranešimą, kad restorano lauko erdvėje Laisvės alėjoje kaukėtų vyrų grupė užpuolė prie staliuko sėdėjusius kelis vyrus ir moterį. Pastaroji byloje pripažinta liudytoja.
Anot kaltinamojo akto, užpuolikai kumščiais, metaliniais strypais, kastetais, peiliais ir kitais daiktais smurtavo prieš minėtus kavinės lankytojus. Policija įvykį siejo su nusikalstamų grupuočių santykių aiškinimusi, išpuolio metu pašaliniai žmonės nenukentėjo.
