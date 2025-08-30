 Kovo 11-osios gatvėje virė veiksmas: pamatęs policininkus, vyras numetė maišą su įkalčiais

2025-08-30 12:39 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Dainavos mikrorajone policijos pareigūnams įkliuvo vyras. Pamatęs teisėsaugą, jis numetė ant žemės maišą su įkalčiais.

Pasak Kauno apskrities policijos, rugpjūčio 29 d. apie 18.47 val. Kaune, Kovo 11-osios gatvėje, vyras, gimęs 1978 metais, pamatęs policininkus, numetė ant žemės rankoje laikytą maišą.

Jame buvo rasta ir paimta 24 vienetai polietileninių maišelių su galimai narkotinėmis medžiagomis.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

