 Kėdainių įmonę sukčiai maustė ne vieną mėnesį

2025-10-29 10:05
BNS inf.

Iš dviejų gyventojų ir įmonės sąskaitų sukčiai pasisavino apie 55 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Kėdainių įmonę sukčiai maustė ne vieną mėnesį / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Antradienį į Kėdainių rajono policiją kreipėsi 1964 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad nuo liepos iki šiuo metu nenustatyto laikotarpio Kėdainiuose, iš įmonės banko sąskaitos, tretieji asmenys, neturintys teisėtų įgaliojimų, atliko įvairias finansines operacijas – išgrynino ar pervedė į kitas sąskaitas pinigus. Nuostolis – apie 19 tūkst. eurų. 

Tą pačią dieną į Kėdainių policiją kreipėsi ir 1966 metais gimusi moteris. Ji pareiškė, kad jai būnant darbe ir bandant prisijungti „Google“ puslapyje prie tariamai banko SEB sistemos bei suvedus prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos į kitų asmenų sąskaitas pervesta beveik 24 tūkst. eurų. 

Antradienį į Kretingos rajono policiją kreipėsi 1945 metais gimusi moteris, kuri pareiškė, kad spalio 24 dieną, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, sukčiai apgaulės būdu išviliojo 12,3 tūkst. eurų. 

