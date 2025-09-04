 Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pernai įvykdytos istorinio geodezinio ženklo vagystės

2025-09-04 12:44
BNS inf.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pernai Šilutės rajone pavogto istorinio Prūsijos laikų geodezijos reperio, buvusio ant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios lauko sienos, ketvirtadienį pranešė Tauragės apskrities policija.

Policija
Policija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

