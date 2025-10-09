 Kauno įmonėje – labai pavojinga situacija

2025-10-09 12:01
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kaune, įmonės „Betono centras“ teritorijoje, trečiadienį išsiliejo gyvsidabris, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Kauno įmonėje – labai pavojinga situacija / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Ugniagesių duomenimis, spalio 8 d. 15.01 val. buvo gautas įmonės „Betono centras“ darbuotojo pranešimas, kad Raudondvario plente, minėtos bendrovės teritorijoje, iš kažkokių detalių bėga gyvsidabris.

Paaiškėjo, kad atviroje teritorijoje į dešimtį maišų buvo sukrauti gamybos ir elektronikos radijo komponentai (kapsulės), užpildyti gyvsidabriu.

Ugniagesiai apsirengė cheminės apsaugos kostiumus ir atrinko gyvsidabrio kontaktinius jungiklius. Pažeisti jungikliai buvo sudėti į talpyklą, 10 kvadratinių metrų plote nukastas gruntas, jis sudėtas į statinę. Minėtas plotas buvo nupurkštas kalio permanganato tirpalu.

Anot PAGD, iš viso teritorijoje rasta 50 kontaktinių gyvsidabrio jungiklių: 25 buvo nepažeisti, dar tiek pat – pažeisti. Vienoje detalėje buvo apie 20 g gyvsidabrio.

Įmonė „Betono centras“ išsikvietė bendrovė „Žalvaris“ atstovus, su kuriais sutarta dėl įvykio likvidavimo baigiamųjų darbų.

