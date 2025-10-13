Kauno „Iki“ – pažeidėjo grumtynės su policininkais: medikų pagalbos prireikė visiems trims

Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius sekmadienio kriminalus šalyje pranešė, kad šis iškalbingas incidentas įvyko apie 21.25 val., t.y. likus vos pusvalandžiui iki šios Šiaurės prospekte įsikūrusios parduotuvės uždarymo. Kaip jau ne kartą rašyta, tokį laiką ypač mėgsta vagys ir plėšikai, vildamiesi, kad jau nebus kitų lankytojų, galinčių trukdyti jų nusikalstamiems planams.
Tačiau šiuo atveju greičiausiai buvo kitaip, nes, pirminiais duomeinimis, policija 1991 m. gimusiam Edvinui K. kviesta dėl kabinėjimosi prie pašalinių asmenų, t. y, ne prie parduotuvės darbuotojų, kas įvardyta kaip neadekvatūs veiksmai.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti du Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos ekipažai. Pirmasis po bandymo sulaikyti minėtą asmenį daugiau tą vakarą tęsti tarnybos nebegalėjo. Policijos suvestinėse pranešama, kad po būtinosios medicinos pagalbos suteikimo šie pareigūnai gydosi ambulatoriškai, t.y. nepasirodys tarnyboje ir artimiausiu metu.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, 1990 m. gimusiam policininkui ir jo kolegei, gimusiai 2002 m., per grumtynes su sulaikomu įtariamuoju viešosios tvarkos pažeidimu sužalotos rankos, dėl ko ikiteisminis tyrimas pradėtas ir dėl pasipriešinimo policijai.
Sulaikytasis buvo išvežtas į Kauno klinikas, kurių specialistai, portalo kauno.diena.lt žiniomis, taip pat turėjo su šiuo asmeniu problemų, kol jį nuramino. Yra pagrindo įtarti, kad taip jis elgėsi paveiktas galimos kvaišalų dozės. Tačiau oficialaus atsakymo iš Kauno klinikų pareigūnai dar neturi.
Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro, kol kas įtariamasis minėtais nusikaltimais, deklaravęs gyvenamąją vietą Kėdainių rajone, sulaikytas 48 val. Ir tolesnis jo likimas priklausys nuo biografijos, t.y., ar yra šioje teistumų arba įrašų dėl specifinių sveikatos problemų.
