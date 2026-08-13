Kauniečio dvikova su prostitutėmis iš Kolumbijos: ar teisiamajam padės jo šokiruojantis įvaizdis?

Ir gudri višta uodegą išsidilgina
Kaip jau rašyta, pranešimu apie konfliktą, įvykusį tarp minėto kauniečio ir Kolumbijos piliečių, buvo pradedamos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius pernykštės lapkričio 13-osios kriminalus šalyje. Jose teigta, kad tądien apie 4.40 val. Kaune, Plento gatvėje, vyras, grasindamas daiktu, panašiu į pistoletą, iš moterų, gimusių 1992 ir 1996 metais, pagrobė 2650 eurų. Įtariamasis, gimęs 1994 m., pas kurį rastas ir paimtas galimai „Airsoft“ pistoletas, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo, panaudojus daiktą, kuriuo galima sužaloti žmogų, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šį apiplėšimą minėtos Kolumbijos pilietės pranešė policijai tik maždaug po penkių valandų. Jos teigė atvykusios į Lietuvą prieš tris mėnesius su turistinėmis vizomis, tačiau neslėpė, kad buvo įdėjusios į internetą skelbimą apie teikiamas seksualines paslaugas. Ir jas apiplėšęs kaunietis buvo jų klientas, susiradęs jas pagal minėtą skelbimą.
Kolumbietės pasakojo, kad praleido tąnakt šio kliento nuomojamame bute viename Plento gatvės daugiabutyje apie kelias valandas. Ir, pasinaudojęs jų teikiamomis paslaugomis bei už šias sumokėjęs, jis ieškvietė joms „Bolt“ pavežėją. Tačiau belaukiant pastarojo kieme, netikėtai išsitraukė pistoletą ir pareikalavo atiduoti visus turimus pinigus, staiga sumąstęs, kad jos per daug užsiprašė už suteiktas paslaugas.
Kadangi, prieš atvykstant į minėto kliento namus, kolumbietės susirašinėjo su juo mobiliuoju telefonu, sutardamos 500 eurų atlygį už valandą, policijos pareigūnai nesunkiai rado, kur gyvena įtariamasis apiplėšimu. Jis buvo sulaikytas savo namuose, kuriuose rastas ne tik pistoletas „Airsoft“ bei 180 eurų mažesnė pinigų suma, negu nurodė netekusios kolumbietės, bet ir kanapių. Pastarųjų maišelis buvo slepiamas spintoje, o minėta eurų suma, kurios dalį I. Janonis jau galėjo būti spėjęs išleisti, – jo piniginėje bei kišenėse.
Tikino, kad yra apšmeižtas
Atsidūręs tada policijos areštinėje, I. Janonis teigė, kad kolumbietės jį apkalba, panašu, jog norėdamos iš to pasipinigauti. Esą jos matė minėtą šratasvydžiui skirtą ginklą, kurį įsigyti nereikia jokio specialaus leidimo, būdamos jo namuose. O pareigūnų rasti pinigai yra ne jo grobis, bet santaupos.
Dėl I. Janonio suėmimo tada į teismą nesikreipta – paleidžiant iš areštinės jam buvo skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimas. Anot teisėsaugininkų, tokį jų sprendimą lėmė ir prieštaravimai tarp nukentėjusiųjų bei įtariamojo parodymų, ir tai, kad pastarasis turi ir gyvenamąjį vietą, ir, kaip tada teigė, ne per seniausiai buvo išėjęs iš darbo, tačiau artimiausiu metu vėl ketina įsidarbinti.
Vėliau paaiškėjo, kad I. Janonis apsimelavo. Perduodant teismui bylą, kurioje jis kaltinamas ne tik Kolumbijos piliečių apiplėšimu, bet ir neteisėtu disponavimu kanapėmsi be tikslo šias platinti, t.y. savo reikmėms, I. Janonis vis dar buvo bedarbiu.
Kolumbijos piliečių parodymai, kaip I. Janonis su jomis pasielgė, ne tik buvo nuoseklūs, bet ir vienodi. Apklaustos pas ikiteisminio tyrimo teisėją, jos išvyko iš Lietuvos, teigdamos, kad grįžta atgal į tėvynę. Tačiau paliko savo elektroninio pašto adresus – jeigu teismas norėtų, kad jos dalyvautų nagrinėjant I. Janonio bylą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, kartu su šia byla teismui yra perduotas ir apie valandos trukmės I. Janonio slapčia darytas vaizdo įrašas apie kolumbiečių jam tada suteiktas sekualines paslaugas. Siekiant išnaudoti visas galimybes bandant išsiaiškinti tiesą, šis įrašas ikiteisminio tyrimo metu buvo parodytas ir vertėjui iš ispanų kalbos – kad šis atsakytų, ar kolumbietės nesusitarė tarpusavyje, anot I. Janonio, jį apšmeižti. Gautas atsakymas, kad įraše tokių duomenų nėra.
Biografija – iškalbinga
Ikiteisminio tyrimo metu I. Janonis prisipažino tik dėl neteisėto disponavimo kanapėmis, o tai, kad apiplėšė kolumbietes, neigė.
Tačiau galiausiai prieš jį atsisuko jau turimi trys teistumai už du smurtinius nusikaltimus bei išpuolį panaudojant ginklą. Būdamas 20-ies metų, už sunkų sveikatos sutrikdymą I. Janonis Kauno apygardos teismo buvo pasiųstas pusketvirtų metų už grotų. Prieš ketverius metus jo biografijoje atsirado dar du teistumai – tų pačių 2022-ųjų kovą jis išgirdo nuosprendžius ir už smurtą prieš buvusią sutuoktinę, ir dėl viešosios tvarkos pažeidimo panaudojant pneumatinį pistoletą. Abiem atvejais jam buvo skirtas areštas.
Liepos pradžioje planuotam pirmame savo naujos bylos posėdyje I. Janonis, kuriam siųstas šaukimas jo nurodytu elektroniniu paštu, nepasirodė.
Nepavyko tada teismui susisiekti ir su Kolumbijos pilietėmis, kurioms taip pat jų nurodytais elektroninio pašto adresais buvo išsiųsti pranešimai ispanų kalba apie posėdžio, prie kurio galima prisijungti nuotoliniu būdu, datą. Į tai nesulaukta taip pat jokios nukentėjusiųjų reakcijos. O nežinant, ar jos tinkamai informuotos apie posėdį – kad galėtų pareikšti kaltinamajam ieškinius, jeigu ketina tai daryti, pradėti nagrinėti bylos, kaip ir neatvykus I. Janoniui, nebuvo galimybės.
Tačiau prieš paskelbiant tada šiame teismo procese pertrauką, įvyko tai, kas privertė suabejoti, ar Lietuvoje prostitucija jau nėra įteisinta, nes teisiamasis, kaip paaiškėjo, už naudojimąsi šio verslo darbininkių paslaugomis nebuvo nubaustas. Maža to: naudojimasis prostitučių paslaugomis net tapo jo skydu nuo viešumo, nurašant tai privataus gyvenimo neliečiamumui.
Minėtos abejonės kilo, I. Janonio bylą gavusiai teisėjai Irenai Junevičieneitada paskelbus, posėdyje dalyvaujant žiniasklaidai, kaltinamojo vardą ir pavardę bei Baudžiamojo kodekso straipsnius, pagal kuriuos jam pareikštas kaltinimas, o po to informavus, kad priimtas nutarimas nagrinėti šią bylą neviešai – atsižvelgiant į tai, kad bus tiriamos aplinkybės, susijusios su nukentėjusiųjų ir kaltinamojo tarpusavio bendravimu iki pastarajam inkriminuojamų nusikaltimų, o tai jau susiję su privačiu asmens gyvenimu. Nors tai, ką bandyta įslaptinti – kad minėtas bendravimas buvo prostitučių ir jų kliento santykiai, tapo vieša paslaptimi iš karto po bylon sugulusių įvykių, apie ką jau buvo rašyta. Ir minėtas teisėjos sprendimas nagrinėti bylą dėl apiplėšimo ir neteisėto disponavimo kvaišalais neviešai buvo keistas ir kai kuriems jos kolegoms teisininkams, nes šioje byloje nėra kaltinimų, susijusių su prostitucija.
Finalas jau aiškus?
Rugjūčio 13-ąją įvykęs antrasis bandymas atversti I. Janonio bylą jau buvo sėkmingas.
Nepaisant to, kad į posėdį atvyko tik kaltinamasis, pasirinkęs jau minėtą oficialiems jo biografijos faktams prieštaraujantį įvaizdį, lydimas savo advokato.
Iš Kolumbijos piliečių vėl nesulaukta jokios reakcijos, nors joms vėl siųsti pranešimai, kaip ir kada galima prisijungti prie šio posėdžio nuotoliniu būdu, ne tik jų nurodyto elektrinio pašto adresais, bet ir išsiųsti, pirminiais duomenimis, registruoti pašto pranešimai apie tai į jų tėvynę.
Tačiau ir vėl nesulaukus jokios nukentėjusiųjų reakcijos, šį kartą jau konstatuota, kad visas galimybes prisišaukti jas teismas išnaudojo. Ir I. Janonio byla buvo atversta.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, per maždaug valandą trukusį teismo posėdį, vykusį už uždarų durų, buvo pagarsintas kaltinamasis aktas ir apklaustas kaltinamasis, kurio parodymų esmė buvo ta pati, kaip ir ikiteisminio tyrimo metu, – kolumbietės jį apkalba, norėdamos pasipelnyti, nes jis šių neapiplėšė, o rasti kvaišalai priklausė jam.
Po tokių I. Janonio parodymų nuspręsta šiai bylai sutrumpinto įrodymų tyrimo, dėl ko jam skirta bausmė, pripažinus padarius inkriminuojamus nusikaltimus, būtų sumažinta trečdaliu, netaikyti. Tačiau, panašu, kad teisiamasis turi vilčių, galimai padedamas ir pasirinkto įvaizdžio, išlipti sausas iš vandens. Pagaliau atvykęs į teismo posėdį, jis jau pranešė susiradęs darbą, tiesa, taip pat nelabai atitinkantį jo įvaizdį, – vairuotojo statybomis užsiimančioje bendrovėje.
Šioje byloje dar numatyti mažiausiai du posėdžiai.
(be temos)
(be temos)