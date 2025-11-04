 Kaune susidūrė du automobiliai „Toyota“: į ligoninę išvežtas mažametis

Antradienio vakarą Kaune įvyko avarija, kurioje nukentėjo mažametis.

Policija pranešimą apie avariją gavo 17.24 val. 

„Pramonės prospekto ir Partizanų gatvės sankryžoje susidūrė du „Toyota“ automobiliai. Avarijos kaltininkė – vieno automobilio vairuotoja. Per eismo įvykį nukentėjo mažametis vaikas.  Jis dėl galvos sumušimo išvežtas į ligoninę. Vaiko gyvybei pavojaus nėra“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtoja. 

 Pasak jos, abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs.

