Juodasis pirmadienis: per kelias valandas kelyje A1 susidūrė septyni automobiliai

Pirmasis susidūrimas, kuriame dalyvavo trys Kauno link važiavusios transporto priemonės – automobiliai „Volvo S60“ , vairuojamas 54-erių metų vyro, „Audi A4“, kurį vairavo 22-ejų metų moteris, ir sunkvežimis „Vovo FH“, vairuojamas 67-erių metų vyro, įvyko apie 10.45 val. 197-ajame minėto kelio kilometre – ties posūkiu į Sitkūnus (Babtų seniūnija). Po šio susidūrimo greitosios medikai išvežė į Kauno klinikas „Volvo“ vairuotoją. Šiam Kėdainių gyventojui traumuota galva.
12.41 val. pranešta apie dar dviejų automobilių – „Mercedes-Benz“ ir „Volvo V60“ – susidūrimą beveik toje pačioje vietoje – 198-ajame kilometre ir taip pat važiuojant Kauno kryptimi, dėl ko yra pagrindo įtarti, kad šį kartą jį lėmė susidariusi spūstis dėl pirmojo įvykio ir netinkamas perspėjimas apie tai. „Mercedes-Benz“ vairavo 21-erių metų vyras, „Volvo“ – devyniolikmetė. Pirminiais duomenimis, nė vienam iš jų medikų pagalbos nereikėjo – pasak policijos atstovės, susidūrimas baigėsi eismo įvykio deklaracijos užpildymu.
14.28 val. pranešta apie dar vieną dviejų automobilių susidūrimą kelyje A1, bet jau Klaipėdos kryptimi – ties 9-ojo forto stotele. Susidūrė du BMW, vieną iš jų vairavo 33-ejų metų moteris, kitą – 32-ejų metų vyras. Pirminiais duomenimis, pastarojo ekipažą sudarė penki žmonės ir po susidūrimo jis liko gulėti „ant šono“. Greitosios medikai išvežė į gydymo įstaigą pastarojo automobilio 29-erių metų keleivį iš Karmėlavos seniūnijos, kuriam kraujavo galva.
Pasak policijos atstovės, per pastarąjį susidūrimą, pirminiais duomenimis, buvo apgadinti ir kelio atitvarai. Ugniagesių gelbėtojų atstovė linkusi pridurti, kad važiuojamoje kelio dalyje pažiro ir automobilių dalys, dėl ko į pagalbą kviesti kelininkai.
Visais trim atvejais buvo sutrikdytas ar laikinai uždarytas ir eismas, dėl ko ši kelio A1 atkarpa pakaunėje šiandien tapo sunkiau pravažiuojama.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, visi susidūrimų dalyviai – Lietuvos vairuotojai. Visi į juos pateko būdami blaivūs.
