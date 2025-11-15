 Juodasis penktadienis Kauno keliuose: žmonės sužaloti pėsčiųjų perėjose

Juodasis penktadienis Kauno keliuose: žmonės sužaloti pėsčiųjų perėjose

tarp nukentėjusiųjų – ir nepilnametė
2025-11-15 09:50
BNS inf.

Skirtingose Kauno vietose nukentėjo trys per pėsčiųjų perėjas ėję žmonės, tarp jų – ir nepilnametė.

Juodasis penktadienis Kauno keliuose: žmonės sužaloti pėsčiųjų perėjose
Juodasis penktadienis Kauno keliuose: žmonės sužaloti pėsčiųjų perėjose / Asociatyvi Tomo Raginos nuotr.

Anot Kauno policijos pranešimo, lapkričio 14 d. apie 17.30 val. V. Krėvės prospekte automobilis „Opel“, vairuojamas 1997 metais gimusio vyro, kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį 1981 metais gimusį vyrą.

Jis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.

Kitas incidentas įvyko tą pačią dieną apie 18 val. Pramonės prospekte. Automobilis „Ford“, vairuojamas 1960 metais gimusio vyro, kliudė, pirminiais duomenimis, per pėsčiųjų perėją ėjusius 1996 metais gimusį vyrą ir 2009 metais gimusią mergaitę.

Nepilnametei dėl patirtų sužalojimų prireikė medikų pagalbos.

Fritz
Tai LT populiacijos kulturos atspindys. Paziurekite kaip viskas graziai vyksta kitose šalyse salyse , vakariau nuo LT, bendravimas. Pėstieji turi teise, bet jie neina kaip LT bukagalviai per perėjas. Jie sukontaktuoja zvilgsniais su vairuotojais ir pagal situacija eina, arba praleidžia masina. LT buki pestieji gina savo teises beatodairiškai ir padziauna savo kaulus perėjose. Ginant pesciuosius, LT vairuotojai irgi neseme kulturos samciais , gal mazais arbatiniais sauksteliais
1
0
Visi komentarai (1)

