Vilniuje BMW partrenkė pėsčiąjį

Pranešimas apie nelaimę gautas lapkričio 15 d. apie 18 val. Buvo informuota, kad specialiųjų tarnybų pagalbos reikia ties Antakalnio ir P. Širvio gatvių sankryža, nes čia BMW partrenkė pėsčiąjį.
Anot tarnybų, pranešėjas nurodė, kad žmogus guli antroje kelio juostoje. Į įvykio vietą nedelsiant išsiųsti policijos ir greitosios pagalbos ekipažai.
Portalas tv3.lt rašo, kad, nelaimės liudininkų duomenimis, partrenktas žmogus kurį laiką gulėjo be sąmonės.
Nuotraukose iš nelaimės vietos matoma, kad po smūgio į pėsčiajį dužo raudonos spalvos BMW priekinis stiklas.
Nukentėjusysis po pirminės apžiūros vietoje išgabentas į gydymo įstaigą.
Portalo tv3.lt žiniomis, visai netoli tos vietos, kur įvyko nelaimė, buvo pėsčiųjų perėja. Pirminiais duomenimis, žmogus gatvę kirto ne pėsčiųjų perėja, o netoli jos.
