Masinė avarija šalia Kauno: ją lėmė iškalbingos klaidos, dėl kurių sužaloti net keturi žmonės

Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, apie šį eismo įvykį 19.20 val. pranešė vienas iš į jį patekusių vairuotojų. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, – automobilį „Toyota Prius“ vairavęs 28-erių metų Kaišiadorių rajono Rumšiškių seniūnijos gyventojas. Jis teigė, kad važiuodamas atsitrenkė į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų, kuris – be gyvybės ženklų.
Ugniagesiams gelbėtojams atskubėjus į įvykio vietą, šalikelėje rasti du sužaloti vyrai. Vieno iš jų būklė buvo sunki. Jis buvo be sąmonės.
Iki atvykstant greitosios medikams minėtiems vyrams bei kitiems per šį eismo įvykį sužalotiems žmonėms, kurių buvo keturi, pirmąją pagalbą teikė ugniagesiai gelbėtojai, atjungę ir susidūrusių keturių automobilių akumuliatorius.
Kauno policija savo suvestinėse šiandien pranešė nustatytas pirmines šio masinio susidūrimo aplinkybes. Remiantis jomis, automobilį „VW Golf“ vairavęs 22 metų vyras, pirminiais duomenimis, kliudė automobilį „VW Jetta“, vairuojamą 41-erių metų vyro. O po šio susidūrimo laukan išlipusius minėtų automobilių vairuotojus kliudė automobilis „Toyota Prius“, kurio 28-erių metų vairuotojas ir pranešė apie šį eismo įvykį. Nors portalo kauno.diena.lt duomenimis, pranešimų apie jį buvo ne vienas. Tačiau „Toyota Prius“ vairuotojas paskambino pirmasis.
Anot Kauno policijos suvestinių, „VW Golf“, nuo kurio galimai ir prasidėjo ši įvykių grandinė, netrukus dar kliudė ir „VW Touran“, vairuojamas 22 metų vyro. Pastrasis, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – Rumunijos pilietis.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad šis masinis susidūrimas įvyko ne tik esant prastoms oro sąlygoms – tamsoje ir lijant, bet ir antroje šio judraus kelio esmo juostoje.
Pirminiais duomenimis, „VW Golf“, kurį vairavo Kauno klinikų reanimacijos specialistų globoje atsidūręs 22-ejų metų vyras, deklaravęs gyvenamąją vietą Garliavoje, kliudė priekyje važiavusį „VW Jetta“, kurį vairavo Rokų gyventojas, šiam trumpam stabtelėjus lėtai judėjusių automobilių kolonoje. Tačiau po šio susidūrimo minėtų automobilių vairuotojai pirmiausiai puolė aiškintis, kas čia įvyko, o ne statyti avarinius kelio ženklus, perspėjančius kolegas apie atsiradusią kliūtį kelyje. Dėl to netrukus ir buvo parblokšti nespėjusio sustoti „Toyota Prius“ vairuotojo, kuris dar bandė apvažiuoti šią netikėtą kliūtį. Tačiau dėl kelio atitvarų jam ne tik neužteko vietos šiam manevrui, bet ir buvo kliudyti ties skiriamąja žaliaja veja stovėję kolegos, vairavę ką tik susidūrusius automobilius.
Jau minėtas Rumunijos pilietis kliudė „VW Golf“ dar už poros minučių.
Konstatavus, kas čia įvyko, į nelaimės vietą kviesti papildomi greitosios pagalbos automobiliai. Visi keturi sužeistieji – minėtų automobilių vairuotojai išvežti į gydymo įstaigą. „VW Golf“ vairuotojas, kurio būklė buvo sunkiausia, Kauno klinikose skubiai operuotas.
Pirminiais duomenimis, visų susidurusių automobilių vairuotojai buvo blaivūs.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)