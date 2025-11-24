Incidentas Lampėdžiuose: vieno iš susipešusių šunų šeimininkas atsidūrė areštinėje

Kaip jau pranešta, šis incidentas, po kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas net pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius, įvyko sekmadienį apie 15 val. Nemuno pakrantėje ties Lampėdžių Gintaro gatve.
Maždaug tokiu laiku Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta, kad nepažįstamas vyras grasino sutuoktinių porai daiktu, panašiu į revolverį.
Kaip jau užsiminta, portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad ir minėti 32-ejų metų sutuoktiniai, ir, kaip teigta, jiems ginklu grasinęs asmuo vedžiojo ten šunis. Ir, panašu, kad tarp šių, laksčiusių be pavadžio, kažkas įvyko, dėl ko kilo konfliktas ir tarp jų šeimininkų.
Vienam iš jų netikėtai išsitraukus ginklą, konfliktas buvo laikinai išspręstas. Tačiau grasinusiam nuėjus savo keliais, sutuoktiniai pranešė apie šį incidentą policijai ir įtariamasis netrukus buvo sulaikytas. Portalo kauno.diena.lt duomenimis – ne per toliausiai galimo nusikaltimo vietos, vienam iš nukentėjusiųjų sėdus į atvykusios policijos automobilį ir pradėjus jo paiešką „karštais pėdsakais“.
Sulaikant įtariamąjį, kuris, kaip paaiškėjo, buvo metais už sutuoktinius jaunesnis kaunietis, atvykęs į Lampėdžius pavedžioti augintinio iš kitos miesto dalies, pas jį rastas ne tik dujinis revolveris, kurio laikymui būtinas leidimas, o įtariamasis jo neturi, su penkiai šoviniais, bet ir suktinė su, kaip įtariama, kanapėmis. Rasta šios, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinės medžiagos ir per kratą įtariamojo namuose.
Tiesa, šiuos radinius dar turės įvertinti ekspertai. Tačiau, kaip jau užsiminta, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl grasinimo nužudyti arba sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, už ką gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų, neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklų, už ką numatytas laisvės atėmimas iki penkerių metų, bei neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, t.y. savo reikmėms, o už šį baudžiamąjį nusižengimą gresia areštas nuo dešimties iki 45 parų.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, sulaikymo metu įtariamasis buvo blaivus. Tačiau neatmetama, kad galėjo būti apsvaigęs nuo minėtų kvaišalų. Tai patvirtinančio arba paneigiančio specialistų atsakymo dar reikės palaukti.
Tačiau dar to nežinant minėtas problemų lygioje vietoje prisidaręs 31-erių metų bedarbis po sulaikymo atsidūrė Kauno policijos areštinėje, nors, kaip teigiama, lig šiol teisėsaugininkams nebuvo žinomas. Tiesa, šiandien – pareiškus įtarimus dėl minėtų nusikaltimų bei baudžiamojo nusižengimo padarymo ir apklausus įtariamuoju, jis turėtų būti iš areštinės paleistas, nesikreipiant į teismą dėl jo suėmimo ir skiriant švelnes kardomąsias priemones. O toliau laukia nelengva teisinė dvikova: jeigu grasinimas nužudyti ir gali subliūkšti, tai rastas ginklas bei kvaišalai – nenuginčijami neteisėto disponavimo jais įkalčiai.
