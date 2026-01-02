 Tvarkydamas nupirką „Mercedes-Benz“ rado revolverį

Tvarkydamas nupirką „Mercedes-Benz“ rado revolverį

2026-01-02 08:35
BNS inf.

Kretingos ir Šilutės rajone rasti du šaunamieji ginklai, penktadienį pranešė Policijos departamentas,

Jo duomenimis, sausio 1 d. apie 15 val. Kretingos rajone, Mažučių kaime, 1981 metais gimusi moteris, tvarkydama mirusio vyro namus, rado revolverį „ME38 Magnum“. Ji radinį perdavė policijos pareigūnams.

Tą pačią dieną apie 15.20 val. Šilutės rajone, Gaidelių kaime, 1987 metais gimęs vyras, tvarkydamas įsigytą automobilį „Mercedes-Benz“, rado revolverį „Umarex Mod. GR 77“. Jis taip pat perduotas policijos pareigūnams.

Pirmu atveju pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, antru atveju dėl to paties surinkta medžiaga.

Šiame straipsnyje:
ginklas
revolveris

